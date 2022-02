Bihar Police SI Result 2022: बिहार पुलिस सबऑर्ड‍िनेट सर्व‍िस कमिशन (BPSSC) ने बिहार पुलिस सब इंस्‍पेक्‍टर एंड सर्जेंट प्रीलिम्‍स रिजल्‍ट (Bihar Police Sub Inspector and Sergeant prelims result) अपनी आध‍िकार‍िक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जारी कर दिया है. यहां दिये गए डायरेक्‍ट लिंक से रिजल्‍ट (Bihar Police SI Result pdf) डाउनलोड करें. पुलिस सब इंस्‍पेक्‍टर और सर्जेंट के पदों के लिए अगले दौर के लिए कुल 47900 उम्मीदवार क्‍वाल‍िफाई किए हैं.Also Read - Sarkari Naukri 2022: पंजाब शिक्षा विभाग में इन पदों पर बंपर वैकेंसी, 10 मार्च तक करें आवेदन

ऐसे सभी उम्मीदवार जो पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर उपलब्ध बिहार पुलिस एसआई प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2022 (Bihar Police SI Prelims Result 2022) की जांच कर सकते हैं.

उम्‍मीदवार, रिजल्‍ट (Bihar Police SI Prelims Result 2022) आध‍िकार‍िक वेबसाइट पर इन स्‍टेप्‍स को फॉलो कर पर‍िणाम चे कर सकते हैं.

Bihar Police SI Prelims Result 2022: ऐसे चेक करें

1. BPSSC की आध‍िकार‍िक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं.

2. रिजल्‍ट लिंक Results: Results of Preliminary Examination conducted for the post of Police Sub-Inspector/Sergeant in Bihar Police. (Advt. No. 03/2020) पर क्‍ल‍िक करें.

3. आपके स्‍क्रीन पर Bihar Police SI Prelims Result 2022 पीडीएफ आ जाएगा.

4. उम्‍मीदवार Bihar Police SI Prelims Result 2022 डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.

डायरेक्‍ट लिंक