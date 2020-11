Bihar Polytechnic Admit Card 2020: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (BCECEB) आज यानी 12 नवंबर, 2020 को बिहार पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड (Bihar Polytechnic Admit Card 2020) जारी करेगा. एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जारी किया जाएगा. आधिकारिक सूचना के अनुसार राज्य में 26 नवंबर और 27 नवंबर, 2020 को परीक्षा आयोजित की जाएगी. इससे पहले यह परीक्षा 9 मई और 10 मई, 2020 को आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से स्थगित कर दिया गया था. Also Read - BCECEB Polytechnic Diploma Admission: बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की बढ़ी डेट, इस तारीख तक करें अप्लाई

Bihar Polytechnic 2020 परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए इन सरल चरणों का पालन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को DCECE (डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा) के रूप में भी जाना जाता है. यह बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (बीसीईसीई बोर्ड) द्वारा आयोजित किया जाता है. राज्य स्तरीय परीक्षा साल में एक बार आयोजित की जाती है. परीक्षा इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, कार्यालय प्रबंधन आदि के क्षेत्र में विभिन्न पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है.

Bihar Polytechnic Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

BCECEB की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध Bihar Polytechnic Admit Card 2020 लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को अपना अकाउंट में लॉगिन करना होगा.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड चेक करें और डाउनलोड करें.

आगे की आवश्यकता के लिए उसी की हार्ड कॉपी रखें.