Sasaram Riot Coaching Closed: बिहार के रोहतास में हिंसे के बाद 4 अप्रैल तक सभी स्कूल, कोचिंग रहेंगे बंद

Sasaram Riot Coaching Closed: बिहार के सासाराम (Sasaram Violence) में दो पक्षों के बीच बवाल अभी भी जारी है. रामनवमी के जुलूस के बाद दो पक्षों में तनाव के बाद अलग-अलग इलाकों में हुई हिंसा और दो समुदायों के बीच पथराव और आगजनी के बाद इंटरनेट (Internet Banned) को अगले आदेश तक इलाके में बंद कर दिया गया है. इसके बाद जिला प्रशासन ने इस हिंसा को ध्यान में रखते हुए रोहतास जिले में चार अप्रैल तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही सभी कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे.

Bihar | All government and private schools are to remain closed till April 4 in Rohtas district in the wake of violence that erupted recently in district’s Sasaram town. Along with that, all coaching institutes will also remain shut. — ANI (@ANI) April 2, 2023