Board Exam 2021 Cancelled in Puducherry: पुडुचेरी में भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने कहा कि महामारी की स्थिति को देखते हुए इस साल बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द (Puducherry Board) कर दी गई है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं.

इस घोषणा से कुछ दिन पहले तमिलनाडु सरकार ने परीक्षाएं (Board Exam 2021) रद्द करने का निर्णय लिया था. पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र के 14,000 से अधिक छात्रों को परीक्षा के सम्मिलित होना था.

बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु बोर्ड (Tamil Nadu Board) ने प्लस 2 या कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (Tamil Nadu TN Plus 2 Board Exam 2021) को रद्द कर दिया है. राज्य सरकार ने आज राज्य बोर्ड के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं (Tamil Nadu TN Plus 2 Board Exam 2021) को रद्द करने के अपने निर्णय की घोषणा की. सरकार ने कहा है कि एक समिति का गठन किया जाएगा जो यह तय करेगी कि छात्रों को किस मापदंड पर अंक दिए जाएंगे. महामारी की दूसरी लहर के साथ-साथ तीसरी लहर की संभावना के कारण अभी भी अधिक संख्या में मामलों को देखते हुए निर्णय लिया गया था. मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (M. K Stalin) ने घोषणा की है कि "इस वर्ष के लिए कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (Tamil Nadu TN Plus 2 Board Exam 2021) रद्द कर दी गई है."