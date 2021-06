Tamil Nadu TN Plus 2 Board Exam 2021: तमिलनाडु बोर्ड (Tamil Nadu Board) ने प्लस 2 या कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (Tamil Nadu TN Plus 2 Board Exam 2021) को रद्द कर दिया है. राज्य सरकार ने आज राज्य बोर्ड (Board Exam 2021) के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं (Tamil Nadu TN Plus 2 Board Exam 2021) को रद्द करने के अपने निर्णय की घोषणा की. सरकार ने कहा है कि एक समिति का गठन किया जाएगा जो यह तय करेगी कि छात्रों को किस मापदंड पर अंक दिए जाएंगे. महामारी की दूसरी लहर के साथ-साथ तीसरी लहर की संभावना के कारण अभी भी अधिक संख्या में मामलों को देखते हुए निर्णय लिया गया था. मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (M. K Stalin) ने घोषणा की है कि “इस वर्ष के लिए कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (Tamil Nadu TN Plus 2 Board Exam 2021) रद्द कर दी गई है.” Also Read - NEET 2021 Exam: बोर्ड परीक्षा की तरह NEET 2021 भी हो सकता है कैंसिल, जानें CM ने PM को लेटर में क्या लिखा

मार्किंग की बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के कॉलेजों में प्रवेश के लिए यह दिए गए अंक ही एकमात्र मानदंड होंगे. इस मामले (Tamil Nadu TN Plus 2 Board Exam 2021) पर बोलते हुए स्टालिन (M. K Stalin) ने COVID-19 के मद्देनजर देश में सभी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं को रद्द करने का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा कि वह पीएम मोदी (PM Narendra Modi) से इस साल कक्षा 12वीं (Tamil Nadu TN Plus 2 Board Exam 2021) के अंकों के आधार पर MBBS में प्रवेश देने का आग्रह करेंगे.

इस बीच, +2 सार्वजनिक परीक्षा (Tamil Nadu TN Plus 2 Board Exam 2021) रद्द करने की घोषणा के साथ तमिलनाडु कई अन्य राज्य बोर्डों (Board Exam 2021) में शामिल हो गया, जिन्होंने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं (Tamil Nadu TN Plus 2 Board Exam 2021) को रद्द करने के CBSE के फैसले का पालन किया है. अब तक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गोवा ने कक्षा 12वीं की परीक्षाएं (12th Board Exam 2021) रद्द कर दी हैं. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ-साथ केरल बोर्ड परीक्षाओं पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है.