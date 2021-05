Board Exam 2021 Date: इस साल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (Board Exam 2021) आयोजित करने के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ (Ramesh Pokhriyal) , राज्य के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ केद्र की बैठक आयोजित की गई थी. इसके बाद पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) ने राज्यों को 25 मई तक कक्षा 12वीं की परीक्षा के संबंध में अपने सुझाव भेजने के लिए कहा था. Also Read - Maharashtra SSC Exam 2021: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं की परीक्षा पर फंसा पेंच, हाई कोर्ट ने एग्जाम कैंसिल को लेकर सरकार पर लगाया क्वेश्चन मार्क, जानें डिटेल

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने राज्यों द्वारा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (12th Board Exam 2021) आयोजित करने से पहले दो विकल्प प्रस्तावित किए हैं – इसमें केवल प्रमुख विषयों की परीक्षा आयोजित करने या परीक्षा पैटर्न को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में बदलना शामिल है. केंद्र सरकार ने एक तीसरा विकल्प भी प्रस्तावित किया है जिससे राज्यों को मौजूदा स्थिति में परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिल सके. 1 जून तक अंतिम परीक्षा तिथियों की घोषणा करने की उम्मीद है.

Board Exam 2021 Date: यहां अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल

UP Board Exam 2021 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कोविद -19 महामारी के कारण कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा (UP Board 10th Exam 2021) को रद्द कर दिया है. जहां कक्षा 10वीं (UP Board 10th Exam 2021) के छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन और प्री-बोर्ड रिजल्टों के आधार पर किया जाना है, वहीं स्थिति सामान्य होने पर कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (UP Board 12th Exam 2021) जुलाई के महीने में होने की उम्मीद है. फाइनल शेड्यूल की घोषणा अभी बाकी है.

Rajasthan Board RBSE Exam 2021: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE) ने अभी तक कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं (Rajasthan Board 12th Exam 2021) पर निर्णय नहीं लिया है. अन्य राज्यों के विपरीत राजस्थान सरकार ने अभी तक कक्षा 10वीं की परीक्षा (Rajasthan Board 10th Exam 2021) पर भी अंतिम निर्णय नहीं लिया है. हालांकि जून तक अंतिम फैसला लेने की संभावना जताई जा रही है.

MP Board MPBSE Exam 2021: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) भी जून के पहले सप्ताह में MP Board 12th Exam 2021 पर फैसला करेगा. राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 23 मई को उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के बाद एक ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है. MPBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा (MP Board 12th Exam 2021) कार्यक्रम उम्मीदवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाएगा.

Chhattisgarh Board CGBSE Exam 2021: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CGBSE) भारत में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच कक्षा 12वीं की परीक्षा (Chhattisgarh Board 12th Exam 2021) शेड्यूल जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है. बोर्ड (Chhattisgarh Board) ने ओपन बुक मोड में परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है. बोर्ड (Chhattisgarh Board) की ताजा अधिसूचना के अनुसार छात्र घर बैठे ही कक्षा 12वीं की परीक्षा (Chhattisgarh Board 12th Exam 2021) दे सकेंगे. उन्हें 1 जून से 5 जून तक चयनित विषयों के उनके संबंधित केंद्रों से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. प्रश्न पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें पांच दिनों के भीतर अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करनी होंगी.

Maharashtra Board MBSHSE Exam 2021 Date: महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ (Varsha Gaikwad) ने कहा कि रविवार को उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कक्षा 12वीं की बोर्ड (Maharashtra HSC Exam 2021) परीक्षाओं पर निर्णय एक सप्ताह में लिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड मौजूदा महामारी की स्थिति के कारण महाराष्ट्र एचएससी परीक्षा (Maharashtra HSC Exam 2021) के लिए “गैर-परीक्षा मार्ग” के विकल्प का पता लगा सकता है.