Goa Board HSSC, SSC Exam 2021 Date Sheet: गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी (GBSHSE) ने गुरुवार को हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (HSSC) और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (SSC) परीक्षाएं (Goa Board Exam 2021 Date Sheet) अप्रैल-मई 2021 में आयोजित करने की घोषणा की है. बोर्ड के अध्यक्ष रामकृष्ण सामंत (Ramakrishna Samant) ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य सरकार ने अगले साल अप्रैल और मई में 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षा (Goa Board 10th, 12th Exam 2021) आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

बोर्ड HSSC के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा (Goa Board 12th Exam 2021 Practical Exam) 1 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच होगी जबकि लिखित परीक्षा 26 अप्रैल से 15 मई के बीच आयोजित की जाएगी. उन्होंने कहा कि SSC के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा (Goa Board 10th Exam 2021 Practical Exam) 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक और लिखित परीक्षा 13 मई से 31 मई तक होगी. उन्होंने कहा कि विषयवार टाइम-टेबल (Goa Board Exam 2021 Time Table) 15 जनवरी, 2021 तक अधिसूचित किया जाएगा.

इससे पहले केरल उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (DHSE) ने Kerala Plus Two 2021 Exam का शेड्यूल जारी कर दिया है. आधिकारिक वेबसाइट पर जारी परीक्षा शेड्यूल के अनुसार निदेशालय ने 17 से 25 मार्च, 2021 तक आर्ट्स के लिए कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित करेगा. अन्य स्ट्रीमों के लिए कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 से 30 मार्च, 2021 तक आयोजित की जाएगी. हालांकि केरल प्लस 2 (Kerala Plus 2) के लिए मूल्यांकन व्यावहारिक बाद में आयोजित किया जाएगा.