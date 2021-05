Tripura Board TBSE 10th, 12th Exam 2021: त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (TBSE) ने देशभर में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार यानी 1 मई, 2021 को Tripura Board Exam 2021 को स्थगित कर दिया है. कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (Tripura Board 10th, 12th Exam 2021) को अगली सूचना तक के लिए राज्य में स्थगित कर दिया गया है. Also Read - Board Exam 2021: WB WBCHSE Class 12th Board Exam 2021: तय समय में होगी इस राज्य की 12वीं बोर्ड परीक्षा, एग्जाम सेंटर को लेकर काउंसिल अध्यक्ष ने दी ये लेटेस्ट जानकारी

इसकी आधिकारिक घोषणा त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ (Ratan Lal Nath) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर की. उन्होंने लिखा, "TBSE के निर्णय के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं (Tripura Board 10th, 12th Exam 2021) अगली सूचना के लिए स्थगित कर दी गई हैं. सभी छात्रों के लिए मेरा संदेश है कि परीक्षा (TBSE 10th, 12th Exam 2021) के लिए तैयार रहें, जब स्थिति सामान्य होगी तब परीक्षा आयोजित की जाएगी."

As per decision of TBSE the board examinations of class X & XII has been postponed for the time being until further notice.

My message to all the students to be prepared for the examination as when the situation will be fruitful the examination will be conducted. pic.twitter.com/XGxW8iEDOC

— Ratan Lal Nath (@RatanLalNath1) May 1, 2021