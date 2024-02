Hindi Career Hindi

Board Exam 2024 Updates West Bengal Hs Odisha Chse Assam Hslc Exam 2024 Starts Today

Board Exam 2024: वेस्ट बंगाल HS, ओडिशा CHSE, असम HSLC exam 2024 आज से शुरू

छात्रों को बोर्ड परीक्षा दिन के लिए जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. असुविधा से बचने के लिए उन्हें कक्षा 10 और 12 के परीक्षा दिशानिर्देश पता होने चाहिए.

बोर्ड एग्जाम शुरू.

देशभर में बोर्ड एग्जाम 2024 का दौर शुरू हो गया है. सीबीएसई बोर्ड के पेपर देशभर में 15 फरवरी से शुरू हो गए. इससे पहले बिहार बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं. आज से वेस्ट बंगाल HS, ओडिशा CHSE, असम HSLC के पेपर शुरू हो गए हैं. जानिए इन तीनों के पेपर शुरू होने का समय और गाइडलाइंस क्या हैं.

काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE), ओडिशा और पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) आज से अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा शुरू कर रहा है. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (SEBA) भी आज अपनी कक्षा 10 की पहली परीक्षा आयोजित करेगा. छात्रों को अपना एडमिट कार्ड साथ ले जाना जरूरी है.

किस बोर्ड के एग्जाम कब से कब तक

Assam HSLC exam date 2024- February 16 to March 4, 2024.

Odisha CHSE exam date 2024- February 16 to March 20, 2024

West Bengal HS exam date 2024- February 16 to February 29, 2024

Odisha CHSE

ओडिशा बोर्ड सीएचएसई 12वीं की परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी. ओडिशा बोर्ड 12वीं परीक्षा 2024 कुल 3 घंटे की होगी. छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा. आज छात्र विज्ञान विषय की परीक्षा दे रहे हैं.

Assam HSLC

असम बोर्ड एचएसएलसी परीक्षा दो शिफ्ट्स सुबह और दोपहर में होगी. सुबह की शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी. दोपहर की शिफ्ट 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी. बोर्ड सुबह की शिफ्ट में अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित कर रहा है.

West Bengal HS exam

पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी. बोर्ड बंगाली (ए), अंग्रेजी (ए), हिंदी (ए), नेपाली (ए), उर्दू, संथाली, उड़िया, तेलुगु, गुजराती और पंजाबी विषयों की पहली परीक्षा होगी.

बोर्ड परीक्षा 2024 दिशानिर्देश

-परीक्षा हॉल में 10वीं, 12वीं के एडमिट कार्ड 2024 लेकर जाएं.

-परीक्षा शुरू होने के समय से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा.

-परीक्षा हॉल के अंदर स्टेशनरी उधार लेने की अनुमति नहीं है.

-परीक्षा के लिए सभी आवश्यक स्टेशनरी सामान ले जाएं.

-परीक्षा के दौरान किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे छात्र की परीक्षा रद्द हो सकती है.

-कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर आदि न ले जाएं.