Board Exam Result 2021: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी राज्य बोर्डों को 31 जुलाई तक रिजल्ट (Board Exam Result 2021) जारी करने के लिए कहा है. CBSE और CISCE ने कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए जुलाई-अंत तक की समय सीमा पहले ही दे दी थी. हालांकि अधिकांश बोर्डों ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए अपनी परीक्षा रद्द कर दी है, इसलिए मूल्यांकन अलग-अलग बोर्डों द्वारा तय किए गए विशेष मानदंडों पर आधारित होगा. Also Read - 10th-12th Board Result 2021 Formula: राजस्थान में इस तरह तैयार होगा रिजल्ट, 8वीं के प्रदर्शन के आधार तय होंगे 10वीं के नंबर

प्रत्येक बोर्ड छात्रों का मूल्यांकन कैसे कर रहा है और उनके रिजल्टों (Board Exam Result 2021) की उम्मीद कब की जा सकती है, इस पर आइए एक नजर डालते हैं- Also Read - UP Board 10th, 12th Result 2021: जल्द जारी हो सकता है बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट, जानिए क्या है बोर्ड की तैयारी

UP Board 10th, 12th Result 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) जारी करने की संभावना है. बोर्ड 20 जून को पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मूल्यांकन पद्धति सौंप चुका है. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) कक्षा 9वीं में प्राप्त अंकों को 50 प्रतिशत और कक्षा 10वीं में प्राप्त अंकों को 50 प्रतिशत वेटेज देकर तैयार किया जाएगा. कक्षा 12वीं के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के रिजल्ट को 50 प्रतिशत, कक्षा 11 वीं के रिजल्ट का 40 प्रतिशत और कक्षा 12वीं के प्री-बोर्ड रिजल्ट का 10 प्रतिशत वेटेज देकर रिजल्ट (UP Board 12th Result 2021) तैयार करेगा. पिछले साल रिजल्ट 27 जून को घोषित किया गया था. Also Read - Rajasthan Board RBSE 10th, 12th Result 2021: राजस्थान बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट को लेकर ये है लेटेस्ट अपडेट्स, जानें इससे संबंधित पूरी डिटेल

MP Board MPBSE 10th, 12th Result 2021: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) ने अभी तक कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन मानदंडों की घोषणा नहीं की है. CBSE के आदेश के अनुसार MPBSE और अन्य बोर्डों को अपने निर्णय को अंतिम रूप देना होगा और 10 दिनों के भीतर मूल्यांकन योजना की घोषणा करनी होगी.

Punjab Board PSEB Result 2021: पंजाब राज्य शिक्षा बोर्ड (PSEB) द्वारा जुलाई के अंत तक कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित करने की उम्मीद है. बोर्ड CBSE द्वारा चुने गए मूल्यांकन मानदंडों का पालन करेगा, जिसका अर्थ है कि छात्रों का मूल्यांकन 30:30:40 फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा. कक्षा 10वीं में मुख्य पांच विषयों में से सर्वश्रेष्ठ तीन प्रदर्शन करने वाले विषयों के थ्योरी कंपोनेंट को 30 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा, कक्षा 11वीं की प्री-बोर्ड और प्रैक्टिकल परीक्षा को 30 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा और 40 प्रतिशत वेटेज कक्षा 10वीं और 12वीं के -प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल अंक में दिया जाएगा.

Assam Board SEBA 10th, 12th Result 2021: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (SEBA) और असम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (AHSEC) द्वारा 30 जुलाई तक कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के फाइनल रिजल्ट घोषित करने की उम्मीद है. बोर्ड CBSE द्वारा विकसित मूल्यांकन मानदंड का विकल्प चुन सकता है. हालांकि, विस्तृत मूल्यांकन मानदंड अभी तक सामने नहीं आया है और जल्द ही इसके आने की उम्मीद है.

Tripura Board TBSE 10th, 12th Result 2021: त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (TBSE) ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था. बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक घोषित किया जाएगा.

WB Board 10th, 12th Result 2021: पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक और हाई स्कूल का रिजल्ट जुलाई में जारी करेगा. परिषद ने स्कूलों को 23 जून तक कक्षा 10वीं के माध्यमिक अंक जमा करने के लिए कहा है. कक्षा 10वीं के छात्रों का मूल्यांकन 50:50 फार्मूले के आधार पर किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि कक्षा 9वीं के रिजल्ट का 50 प्रतिशत और कक्षा 10 के फॉरमेटिव असेसमेंट का 50 प्रतिशत मूल्यांकन किया जाएगा. कक्षा 12वीं का रिजल्ट कक्षा 10वीं में चार विषयों में से 40 प्रतिशत वेटेज और कक्षा 11 की थ्योरी परीक्षा में 60 प्रतिशत वेटेज पर आधारित होगा.

Odisha Board BSE 10th, 12th Result 2021: ओडिशा कक्षा 10वीं या माध्यमिक के छात्रों के लिए आज यानी 25 जून को रिजल्ट जारी करेगा. रिजल्ट कक्षा 9वीं की अर्ध-वार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं और कक्षा 10वीं की दूसरी, तीसरी और चौथी अभ्यास परीक्षा पर आधारित होंगे. कक्षा 9वीं के अंकों का वेटेज 40 प्रतिशत होगा.

Rajasthan Board RBSE 10th, 12th Result 2021: राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट (Rajasthan Board RBSE 10th, 12th Result 2021) 45 दिनों के भीतर घोषित किए जाएंगे. राजस्थान बोर्ड ने 23 जून को एक आधिकारिक नोटिस में कहा था. इससे उम्मीद की जा रही है कि RBSE अगस्त के पहले हफ्ते या जुलाई-अंत तक रिजल्ट (Rajasthan Board RBSE 10th, 12th Result 2021) जारी कर सकते है. राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए कुल वेटेज का 45 प्रतिशत एक छात्र द्वारा कक्षा 8वीं में प्राप्त किए गए अंतिम अंकों को दिया जाएगा जबकि कक्षा 9वीं में प्राप्त अंकों का वेटेज का 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कक्षा 10वीं के इंटर्नल असेसमेंट का अंक दिए जाएंगे. कक्षा 12वीं के लिए, कक्षा 10वीं और 11वीं के अंक को क्रमशः 30 और 40 प्रतिशत वेटेज मिलेगा, जबकि कक्षा 12वीं के इंटर्नल को 20 प्रतिशत वेटेज मिलेगा.