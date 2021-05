Board Exam Result 2021: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSE) ओडिशा द्वारा 30 जून, 2021 को Odisha Class 10th Result 2021 जारी करने की संभावना है. छात्र जो इस परीक्षा (Board Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे BSE Odisha की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in या bseodisha.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (Board Exam Result 2021) चेक कर सकते हैं. हालांकि अभी तक इस संबंध (Odisha Class 10th Result 2021) में कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है. Also Read - Odisha Board Class 10th, 12th Exam 2021: ओडिशा बोर्ड 10वीं,12वीं की परीक्षा ऑफलाइन मोड में करेगी आयोजित, शिक्षा मंत्री ने दी ये जानकारी

बोर्ड (Odisha Board) ने इस साल कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा (Odisha Class 10th Result 2021) के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन विधि और उत्तीर्ण मानदंड जारी किए हैं. देशभर में COVID-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा (Odisha Class 10th Result 2021) आयोजित नहीं की गई है, इसलिए कक्षा 9वीं और 10वीं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा.आधिकारिक नोटिस के अनुसार, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के अंक और कक्षा 10वीं के प्रैक्टिस टेस्ट के अंकों पर विचार किया जाएगा. Also Read - SAMS Odisha Plus 3 Second Merit List 2020 Released: ओडिशा बोर्ड ने जारी किया सेकेंड मेरिट लिस्ट, ये है चेक करने का Direct Link

बोर्ड (BSE Odisha) द्वारा कक्षा 9वीं में प्राप्त उच्चतम अंकों का 40 प्रतिशत और कक्षा 10वीं के प्रैक्टिस टेस्ट का 60 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा. कक्षा 10वीं (Odisha Class 10th Exam 2021) में आयोजित तीन प्रैक्टिस टेस्टों में से सभी विषयों में दो उच्चतम अंक प्रत्येक को 30% का वेटेज दिया जाएगा. छात्र जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑफ़लाइन परीक्षा (Odisha Class 10th 2021) के लिए उपस्थित होने का विकल्प दिया जाएगा. महामारी की स्थिति में सुधार के बाद ऑफ़लाइन कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा (Odisha Class 10th Exam 2021) आयोजित की जाएगी. Also Read - SAMS Odisha Plus 3 Second Merit List 2020: ओडिशा बोर्ड आज जारी करेगा SAMS Odisha Plus 3 का सेकेंड मेरिट लिस्ट, ऐसे करें चेक