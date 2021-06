Board Exam Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाद ज्यादातर राज्यों में भी कोरोना संकट की वजह से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी. इसी कड़ी में मणिपुर सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की. काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन मणिपुर (COHSEM) और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BOSEM) ने इस संबंध में अलग-अलग घोषणाएं कीं.

BOSEM ने एक बयान में कहा, ‘कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चित परिस्थितियों और विभिन्न पक्षों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अधिसूचित किया जाता है कि… 2021 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जाती हैं.’

Class 10 & 12 Board Examinations have been cancelled in state-run schools in Manipur, in wake of prevailing COVID19 condition in the state

