Cancel Board Exams 2022: छात्र, बोर्ड परीक्षा 2022 रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर उन्‍होंने ट्विटर पर विभिन्‍न अभियान भी शुरू कर दिये हैं. अब, छात्र कांग्रेस सांसद शशि थरूर से मदद मांग रहे हैं और उनसे बोर्ड परीक्षाओं के ऑफलाइन आयोजन के खिलाफ आवाज उठाने का अनुरोध कर रहे हैं. इस पर शशि थरूर ने ट्विटर पर जवाब दिया है और कहा है कि मुझे आपकी समस्या से सहानुभूति है, लेकिन इसका समाधान क्या है? अगर परीक्षा नहीं हुई तो क्या छात्रों का एक साल नहीं बर्बाद होगा?Also Read - MP Board Results 2022: कक्षा 10, 12 का मूल्यांकन शुरू, छात्रों को 6 विषयों में मिलेगा बोनस अंक

I sympathise with the problem but what's the solution? If exams are not held won't the students lose a year? https://t.co/XbmLu6UO6r

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 6, 2022