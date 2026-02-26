  • Hindi
Board Exams में इन तरीकों से लिखें Answers, इस बच्चे को मिले 80/80 मार्क्स, आप भी देखिए क्या किया कमाल

पूरे नंबर पाने के लिए उत्तरों के लिखने का तरीका, सटीकता और एग्जामिनर को प्रभावित करने वाली छोटी-छोटी तकनीकें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं. सही दिशा, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ कोई भी छात्र इस मुकाम तक पहुंच सकता है. बस जरूरत है स्मार्ट अप्रोच अपनाने की.

February 26, 2026
पढ़िए क्या हैं ट्रिक्स.

बोर्ड एग्जाम्स जारी हैं. सभी बच्चे चाहते हैं कि वे जो आंसर लिखकर आए हैं, उसपर उन्हें पूरे नंबर मिलें. लेकिन कहीं न कहीं नंबर कट ही जाते हैं. हाल ही में एक छात्र की साइंस की आंसर शीट ने सबका ध्यान खींचा है, जिसमें उसने पूरे 80 में से 80 अंक प्राप्त किए. इंस्टाग्राम अकाउंट nitisha.education पर वायरल हुई इस रील से पता चलता है कि महज रट्टा मारना या ज्यादा घंटे पढ़ना ही काफी नहीं. सही रणनीति से कोई भी छात्र फुल मार्क्स हासिल कर सकता है. आइए जानते हैं उन प्रमुख बातों को, जिन्होंने इस छात्र को शानदार स्कोर दिलाया.

सेक्शन A: राइटिंग- साफ सुथरी और व्यवस्थित

छात्र ने आसंर लिखने की शुरुआत ही स्पष्ट तरीके से की है. हर सेक्शन को ठीक से हेडिंग देकर लिखा. छोटे प्रश्नों के जवाब संक्षिप्त, बिल्कुल सटीक और किताबी भाषा में रखे. कोई फालतू वाक्य या अतिरिक्त जानकारी नहीं जोड़ी गई. हैंडराइटिंग एकसमान और पढ़ने में आसान रही, जिससे एग्जामिनर का पहला इंप्रेशन बेहद सकारात्मक बना.

सेक्शन B: मुख्य बिंदु हाइलाइट

मध्यम अंकों वाले सवालों में छात्र ने बुद्धिमानी दिखाई. जरूरी शब्दों को अंडरलाइन किया, उत्तरों को बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग में व्यवस्थित किया. जहां उपयुक्त था, वहां संक्षिप्त उदाहरण भी दिए. पूरा जवाब क्रिस्प रखा गया, ताकि जांचते समय एग्जामिनर को मुख्य पॉइंट्स तुरंत नजर आएं और कोई बिंदु छूटे नहीं.

डायग्राम: साइंस के पेपर का सबसे मजबूत हथियार

साइंस में डायग्राम अक्सर निर्णायक साबित होते हैं. इस छात्र ने हर डायग्राम को पेंसिल से साफ-सुथरा बनाया, नीचे उसका शीर्षक स्पष्ट लिखा और सभी पार्ट्स की सही-सही लेबलिंग की. अनुपात (प्रोपोर्शन) का पूरा ध्यान रखा गया. कई छात्र डायग्राम का नाम लिखना भूल जाते हैं, लेकिन यहां यह गलती बिल्कुल नहीं हुई, जिससे अतिरिक्त अंक सुरक्षित रहे.

न्यूमेरिकल: स्टेप-बाय-स्टेप फॉर्मेट का पालन

गणितीय प्रश्नों में छात्र ने पूरा प्रोफेशनल तरीका अपनाया. सबसे पहले Given, फिर To Find, उसके बाद सूत्र (Formula), वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने की प्रक्रिया और अंत में यूनिट सहित फाइनल उत्तर (जिसे बॉक्स में भी हाइलाइट किया). यूनिट छोड़ने जैसी छोटी चूक यहां नहीं हुई, जिससे हर स्टेप के अंक मिले.

लंबे उत्तर: एग्जामिनर-फ्रेंडली

5 अंकों वाले लंबे आंसर वाले प्रश्नों में छात्र ने सबहेडिंग्स का इस्तेमाल किया, मुख्य बिंदुओं को अलग-अलग पैराग्राफ या पॉइंट्स में समझाया, जरूरी डायग्राम जोड़े और कोई स्पेलिंग या कॉन्सेप्ट संबंधी त्रुटि नहीं छोड़ी. पूरा उत्तर ऐसा लिखा कि पढ़ने में सुविधा हो और हर महत्वपूर्ण हिस्सा स्पष्ट दिखे.

माता-पिता बच्चों की तैयारी कैसे बेहतर बनाएं?

  • रोजाना कम से कम एक सवाल लिखकर प्रैक्टिस करवाएं, सिर्फ पढ़ाई पर निर्भर न रहें.
  • उत्तर लिखने की आदत डालें और प्रेजेंटेशन पर फीडबैक दें.
  • साप्ताहिक मॉक टेस्ट आयोजित करें.
  • डायग्राम बनाने की अलग से नियमित प्रैक्टिस करवाएं.
  • गलतियों की जांच करें और उन्हें सुधारने पर जोर दें.
  • बच्चों को यह समझाएं कि परीक्षा ज्ञान के साथ-साथ सुंदर प्रस्तुति की भी कसौटी है.

देखें पूरी आंसर कॉपी-

