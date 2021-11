BOB Recruitment 2021: बैंक में नौकरी (Sarkari Naukari) करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका आया है. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB Recruitment 2021) में रिलेशनशिप मैनेजर (Relationship Manager) के पदों पर भर्ती आई है. इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नोटफिकेशन जारी किया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक 376 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. आवेदन की अंतिम तारीख 9 दिसंबर 2021 है.Also Read - Indian Military Academy Recruitment 2021: एमटीएस के पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

BOB Recruitment 2021: कैसे करें आवेदन

– इच्छुक उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाना होगा.

– यहां आपको Current Opportunities के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

– अब Recruitment of E-Wealth Relationship Manager on Contract Basis के ऑप्शन पर जाएं.

– अगले पेज पर Apply Online का चुनाव करें.

– यहां लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें.

– रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर लें और प्रिंटआउट जरूर रख लें.

वैकेंसी डिटेल्स

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी की गई वैकेंसी के मुाबिक कुल 376 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इन पदों में रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 326 सीटे हैं. बाकी 50 सीटें वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के लिए रखी गई हैं. बता दें कि सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर जनरल कैटेगरी के 92 उम्मीदवारों की भर्तियां की जाएंगी. ओबीसी के लिए 101 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 सीटें, एससी कैटेगरी के लिए 44 सीटें और एसटी श्रेणी के लिए 42 सीटें आवंटित की गई हैं.