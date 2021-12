BOB Recruitment 2021: बैंक में नौकरी (Sarkari Naukari) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में रिलेशनशिप मैनेजर (BOB Recruitment 2021) की वैकेंसी आई है. बैंक ऑफ बड़ौदा में रिलेशनशिप मैनेजर (Relationship Manager) के 376 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. इच्छुक उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा (Bank Jobs) में भाग लेना चाहते हैं वे अधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 9 दिसंबर 2021 है जो कुछ दिनों में ही खत्म होने वाली है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने फॉर्म नहीं भरा वे जल्द से जल्द आवेदन करें.Also Read - Bihar Post Office Recruitment 2021: 10वीं, 12वीं पास लोगों के लिए डाक विभाग में नौकरी, जल्दी करें आवेदन

Bank of Baroda Recruitment 2021: कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाना होगा.

– यहां आपको Current Opportunities के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

– अब Recruitment of E-Wealth Relationship Manager on Contract Basis के ऑप्शन पर जाएं.

– अगले पेज पर Apply Online का चुनाव करें.

– यहां लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें.

– रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर लें और प्रिंटआउट जरूर रख लें.

वैकेंसी डिटेल्स

बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 376 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इन पदों में रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 326 सीटे हैं. बाकी 50 सीटें वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के लिए रखी गई है. सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर जनरल कैटेगरी के 92 उम्मीदवारों की भर्तियां की जाएंगी. वहीं ओबीसी के लिए 101 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 सीटें, एससी कैटेगरी के लिए 44 सीटें और एसटी श्रेणी के लिए 42 सीटें आवंटित की गई हैं.