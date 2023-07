Hindi Career Hindi

BPSC answer key 2023: बीपीएससी जूडिशियल सेवा एग्जाम आंसर की bpsc.bih.nic.in से करें डाउनलोड

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Bihar Judicial Services Result Date) के लिए प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दिया है.

BPSC 32nd Bihar Judicial Services Exam 2023: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Bihar Judicial Services Result Date) के लिए प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. उम्मीदवार ए, बी, सी और डी प्रश्न पत्र सीरीज के लिए कानून और सामान्य अध्ययन की आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट – bpsc.bih.nic.in पर जारी किया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा प्रोविजनल आंसर-की 2023 के खिलाफ 22 जुलाई तक आपत्तियां उठा सकते हैं. परीक्षा में दो पेपर थे, सामान्य अध्ययन और कानून, जो क्रमश 100 और 150 अंकों के थे.

आपत्ती केवल ऑफलाइन मोड के माध्यम से ही उठाई जा सकती हैं. उम्मीदवारों को अधिसूचना पर दिए गए प्रारूप में नाम और रोल नंबर के साथ परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ, पटना 800001 पर आपत्तियां भेजनी होंगी. आयोग ईमेल के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं करेगा. उम्मीदवारों के फीडबैक की समीक्षा के लिए बीपीएससी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगा. फाइनल आंसर-की तैयार की जाएगी और उसका उपयोग करके ओएमआर शीट की जांच की जाएगी.

BPSC Judicial Services Prelims answer key 2023 डाउनलोड कैसे करें

स्टेप 1: बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bspc.bih.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, ‘Provisional Answer Key for General Studies and Law – Booklet A, B, C, and D.’ लिंक पर क्लिक करें.

प 3: आंसर-की पीडीएफ स्क्रीन पर खुलने के बाद चे कर सकते हैं.

स्टेप 4: पीडीएफ डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

