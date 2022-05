BPSC 64th CCE 2021 interview admit card: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 64वें सीसीई 2016 (BPSC 64th CCE 2021) के लिए आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर इंटरव्‍यू लेटर जारी कर द‍िया है. आयोग, इंटरव्‍यू (BPSC 64th CCE 2021 interview) का आयोजन 14 मई से 4 जून तक कर रहा है.Also Read - TS SSC Hall Tickets 2022: तेलंगाना कक्षा 10वीं का एडमिट कार्ड जारी, bse.telangana.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

बता दें कि इंटरव्‍यू के लिए कुल 1828 उम्‍मीदवारों का चयन हुआ है. इस भर्ती प्रक्र‍िया के जर‍िये कुल 689 पदों पर नियुक्‍त‍ियां होने वाली हैं. बिहार राज्‍य के विभ‍िन्‍न विभागों में न‍ियुक्‍त‍ियां होंगी.

इस डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें अपना एडमिट कार्ड

BPSC 66th CCE interview letter 2022: ऐसे करें डाउनलोड

1.आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर जाएं और वहां दिये गए लिंक Interview Letters: For Candidates appearing in interview between 18th May – 4th June, 2022 under 66th Combined Competitive Examination पर क्‍ल‍िक करें.

3. नया पेज खुलेगा.

4. क्रेडेंशियल एंटर करें और लॉग इन करें.

5. यहां एडमिट कार्ड (BPSC 66th CCE interview letter 2022) स्‍क्रीन पर आ जाएगा. डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.