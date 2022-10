BPSC 67th Answer Key: Bihar 67th Exam कीआंसर-की चेक करने के बाद अगर किसी प्रश्न पर आपत्ति है तो उम्मीदवार उसमें ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर Invitation of Objection to Answers के लिंक जाना होगा. इसमें प्रश्न संख्या और सबूत के साथ पोस्ट करना होगा. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन देखें. बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर की को जारी कर दिया गया है. इस परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे वे अधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आंसर-की चेक कर सकते हैं. बीपीएससी द्वारा आंसर की जारी करने साथ ही उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया गया है. इस भर्ती परीक्षा के लिए 30 सितंबर 2022 को परीक्षा का आयोजन किया गया था. इस वैकेंसी के लिए पहली परीक्षा का आयोजन 8 मई 2022 को किया गया था.Also Read - BPSC Admit Card: आज जारी होगा बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड, bpsc.bih.nic.in से करें डाउनलोड

BPSC 67th Answer Key: ऐसे करें चेक

– आंसर की देखने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.

– यहां होमपेज पर Latest Notifications के लिंक पर क्लिक करें.

– यहां Important Notice के लिंक पर अब क्लिक करें.

– अब Invitation of Objection to Answers of 67th Combined के लिंक पर क्लिक करें.

– सअब आंसर की आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी.

– इसे डाउनलोड करें या प्रिंट लें. Also Read - Bihar APO Vacancy: बीपीएससी ने एपीओ मेन्स परीक्षा के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, bpsc.bih.nic.in पर करें आवेदन

BPSC Answer Key Objection: कैसे दर्ज कराएं आपत्ति

BPSC 67th Exam के आंसर की को चेक करने के बाद उम्मीदवारों को अगर किसी प्रश्न में कोई आपत्ति होती है तो उम्मीदवार आपत्ति फाइल कर सकते हैं. आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को Invitation of Objection to Answers के लिंक जाकर क्लिक करना होगा. अब यहां प्रश्न संख्या और इस बाबत कोई तथ्य या सबूत पोस्ट करें. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. Also Read - BPSC Recruitment 2032: बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आई बंपर भर्ती, बीटेक पास उम्मीदवार जल्दी करें आवेदन