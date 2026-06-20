BPSC में यूपी की बेटी का जलवा, श्रद्धा पांडे बनीं टॉपर; फाइनल रिजल्ट जारी

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है. इस रिजल्ट का इंतजार लंबे समय से लाखों उम्मीदवार कर रहे थे. इस बार उत्तर प्रदेश की श्रद्धा पांडे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली रैंक हासिल की है. उन्हें कुल 593 अंक मिले हैं. दूसरे स्थान पर शशांक गौरव और तीसरे स्थान पर आयुष बिजॉय रहे, जिन्हें 592-592 अंक मिले. आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने आधिकारिक तौर पर रिजल्ट जारी किया. रिजल्ट आते ही सफल उम्मीदवारों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल देखने को मिला.
इस भर्ती अभियान को BPSC की सबसे बड़ी भर्तियों में गिना जा रहा है. कुल 2035 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे. इनमें से 2027 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया है. इस परीक्षा के लिए करीब 4.83 लाख युवाओं ने आवेदन किया था, जबकि 3.28 लाख उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे. इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की भागीदारी इस परीक्षा की लोकप्रियता और प्रतिस्पर्धा को दिखाती है. हर साल हजारों युवा सरकारी नौकरी के सपने के साथ इस परीक्षा में शामिल होते हैं.
BPSC 70वीं परीक्षा सिर्फ रिजल्ट ही नहीं बल्कि कुछ विवादों की वजह से भी चर्चा में रही. दिसंबर 2024 में हुई प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पटना के एक परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे. इसके बाद उस केंद्र पर दोबारा परीक्षा कराई गई. इस मुद्दे को लेकर कई दिनों तक प्रदर्शन भी हुए और मामला अदालत तक पहुंच गया. हालांकि आयोग ने लगातार कहा कि पूरी प्रक्रिया नियमों के मुताबिक चल रही है. बाद में आगे की सभी परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं.
प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले 21 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिला. मेंस परीक्षा अप्रैल 2025 में आयोजित की गई. इसके बाद 5,449 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. आयोग ने इंटरव्यू प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के लिए विशेष व्यवस्था अपनाई. उम्मीदवारों की पहचान छिपाकर केवल कोड के आधार पर मूल्यांकन किया गया. इसके अलावा इंटरव्यू बोर्ड के चयन में लॉटरी सिस्टम का भी उपयोग किया गया. इससे पूरी प्रक्रिया को अधिक भरोसेमंद बनाने की कोशिश की गई.
इस बार महिलाओं ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. टॉप 20 में 10 और टॉप 50 में 25 महिला उम्मीदवारों ने जगह बनाई. कुल चयनित 2027 उम्मीदवारों में 745 महिलाएं शामिल हैं. वहीं 1282 पुरुष उम्मीदवार सफल रहे. आयोग ने यह भी बताया कि विभिन्न आरक्षण श्रेणियों के तहत उम्मीदवारों का चयन किया गया है. अब सफल अभ्यर्थियों के नाम संबंधित विभागों को भेजे जाएंगे, जिसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी. BPSC का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े आरोपों की जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिले. ऐसे में पूरी चयन प्रक्रिया को नियमों के अनुसार पूरा किया गया है.
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