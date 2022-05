BPSC Prelims Exam cancelled: प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 67वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा (67th BPSC Pre Exam) को रद्द कर दिया गया है. परीक्षा से पहले वायरल हुए प्रश्न पत्र (BPSC Paper Leak) की जांच के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है. बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमिटी भी बना दी गई है. नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी.Also Read - BPSC CDPO Admit Card 2022: बीपीएससी ने CDPO प्रारंभ‍िक परीक्षा के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, 15 मई को होगा एग्‍जाम

#UIPDATE Exam to be cancelled after a 3-member committee submitted a report in connection with 67th Combined Competition Exam. DGP Bihar has been requested to get the 'question paper leak' matter probed by Cyber Cell: Bihar Lok Seva Aayog https://t.co/GPQupOlQy0

— ANI (@ANI) May 8, 2022