BPSC Recruitment 2022: बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए शानदार मौका आया है. यहां बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर (Waste Management Officer) के पद पर कई भर्तियां निकाी गई है. इस भर्ती के माध्यम से कुल 286 पदों को भरा जाएगा. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि इस वैकेंसी के माध्यम से बिहार के नगर विका और आवास विभाग में भर्तियां की जाएंगी. आवेदन से पूर्व उम्मीदवार नोटिफिकेशन को जरुर पढ़ लें.

अहम तारीख

आवेदन करने की शुरुआती तारीख- 17 जनवरी 2022

आवेदन करने की अंतिम तारीख- 10 फरवरी 2022

BPSC Waste Management Officer: कैसे करें आवेदन

– bpsc.bih.nic.in पर उम्मीदवारों को विजिट करना होगा.

– यहां होम पेज पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिंक पर क्लिक करें.

– यहां Applying Online for the post of Assistant Public Sanitary & Waste Management Officer under Urban Development & Housing Dept., Govt. of Bihar के लिंक पर क्लिक करें.

– अब यहां अप्लाई ऑनलाईन के विकल्प पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स को भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें.

– रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें और आवेदन पूरी करने के बाद प्रिंट जरूर ले लें.