BPSC TRE 2.0 Exam: शिक्षक भर्ती परीक्षा का टाइम बदला, आज 12 की जगह 2.30 बजे से

बिहार लोक सेवा आयोग ने 7 दिसंबर, 2023 से BPSC TRE 2.0 परीक्षा शुरू कर दी इसकी चरण 2 परीक्षा 15 दिसंबर, 2023 तक राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. 8.12.23 को टीआरई अभ्यर्थियों को दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा 2:30 बजे से शुरू होगी. समय में ये बदलाव चक्रवाती प्रभाव के कारण विभिन्न ट्रेनों के देर से चलने की वजह से किया गया है.

In view of late running of various trains etc due to the cyclonic effect, today ie 8.12.23, TRE candidates will be allowed entry in the exam centres from 12:30pm to 1:30pm and the exams will start from 2:30pm

— Atul Prasad (@atulpmail) December 8, 2023