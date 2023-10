BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बताया कब जारी होगा बिहार टीचर रिजल्ट

नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है कि बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट (Bihar Teacher Result2023) बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे. उन्होंने परीक्षार्थियों से कहा कि वे सब्र रखें रिजल्ट के लिए काम किया जा रहा है. जल्द आप लोग BPSC के ऑफिशियल साइट bpsc.bih.nic.in से अपना रिजल्ट डाउनलोड करने में सक्षम होंगे.

अपने ट्वीटर पर उन्होंने कहा कि 38 जीलों की 43 विषयों की 1634 मेरिट लिस्ट तैयार करने में बहुत वक्त लगता है. वहीं बुधवार को #BPSC TRE Result के साथ BPSC अध्यक्ष अतुल प्रसाद को टैग करके 25,000 हज़ार से ज्यादा ट्वीट किए गए थें. जब रिजल्ट जारी होगा जब परिक्षार्थी BPSC TRE Result 2023 डाउनलोड करने के लिए अपना Registration number और date of birth की जरूरत होगी. बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती के परीक्षा का आयोजन 24 से 26 अगस्त 2023 के बीच बिहार के अलग-अलग जिलों में किया गया था.

Believe it or not, declaration of TRE results involves preparation of 43*38 = 1634 merit lists. Candidates must keep patience and let us do our job.

