BPSSC Bihar Police SI Result 2022: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) ने सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट (BPSSC Bihar Police SI Result 2022) को आज जारी कर दिया है. इस परीक्षा में जो भी उम्मीदवार शामिल हुए थे वे अधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. आयोग द्वारा फाइनल रिजल्ट (Bihar SI Result 2022) फिजिकिल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जारी किया गया है.

BPSSC Bihar Police SI Result 2022 के लिए ऐसे देखें रिजल्ट

– रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर विजिट करना होगा.

– यहां होमपेज पर Results: Final Selection List of Sub-Inspector/Sergeant in Bihar Police के लिंक पर क्लिक करें.

– अब लिंक पर क्लिक करने के बाद पीडीएफ खुलेगा.

– इसमें अपने रोल नंबर के हिसाब से अपना नाम चेक करें.

– इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रख लें.

BPSSC Bihar Police SI Result 2022 के तहत हजारों उम्मीदवारों का हुआ चयन

आयोग द्वारा इस बार बिहार पुलिस के मेन परीक्षा का रिजल्ट 6 मई 2022 को जारी किया गया था. मेन परीक्षा के रिजल्ट के बाद कुल 14,856 उम्मीदवारों ने फिजिकल टेस्ट में भाग लिया था. बिहार पुलिस द्वारा जारी फाइनल रिजल्ट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर के पदों पर कुल 1,998 उम्मीदवारों को चुना गया है. इसमें से 1,256 पुरुष और 742 महिला उम्मीदवार हैं. वहीं सारजेंट के पदों पर 215 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. इसमें 131 पुरुष और 84 महिलाएं शामिल हैं.