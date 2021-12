BPSSC SI Exam Admit Card: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) द्वारा सब इंस्पेक्टर के पदों पर आयोजित होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है. परीक्षा (BPSSC SI Exam) का आयोजन 27 दिसंबर 2021 को किया जाएगा. इस परीक्षा (Bihar Police Sub Inspector Exam) में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा (Government Jobs In Bihar) की अधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को पंजीकरण आईडी, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर इत्यादि दर्ज करना होगा. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 2213 खाली पड़े पदों को भरा जाएगा.Also Read - CBSE CTET 2021: सीबीएसई सीटेट की दोनो शिफ्ट की परीक्षा स्धगित, जानें कब क्या है अगली तारीख

– एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाना होगा.

– यहां होमपेज पर उपलब्ध ‘बिहार पुलिस’ के विकल्प पर क्लिक करें.

– अगले चरण में Download Admit Card of Preliminary Examination for the post of Police Sub Inspector/Sergeant in Bihar Police के लिंक परक्लिक करें.

– लॉग इन करने के लिए पंजीकरण आईडी या मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें.

इन बातों का रखें ध्यान

परीक्षा (Sarkari Naukari) में शामिल होने वाली एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को सही से पढ़ लें और उनका पालन करें. किसी (Bihar Police Jobs) भी तरह की गलत जानकारी देने पर विभाग द्वारा इसे सही कराया जा सकता है. उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि पर्सनैलिटी टेस्ट लिए एंट्री पाने के लिए एडमिट कार्ड का होना अनिवार्य है. इस कारण एडमिट कार्ड को संभालकर रखें.