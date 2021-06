BSCB Assistant Admit Card 2021 Released: बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (BSCB) ने असिस्टेंट (बहुउद्देश्यीय) के पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का एडमिट कार्ड (BSCB Assistant Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे BSCB की आधिकारिक वेबसाइट bscb.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (BSCB Assistant Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी होगा. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/bscbdcbfeb21/cloea_apr21/login.php?appid=526da7b901b734d174878ccd26312b87 पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड (BSCB Assistant Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - BSCB Recruitment 2021: BSCB में इन पदों पर आवेदन करने की आज है आखिरी डेट, इस Direct Link से करें अप्लाई, 63 हजार होगी सैलरी

साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (BSCB Assistant Admit Card 2021) देख सकते हैं. प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे. प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होगा. प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा. रिक्त पदों का 10 गुना मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. Also Read - BSCB Recruitment 2021: बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू, 31 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

BSCB Assistant Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

BSCB की आधिकारिक वेबसाइट bscb.co.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Recruitment of Assistant (Multipurpose) in The Bihar State Cooperative Bank and District Central Cooperative Bank’ लिखा हो.

एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको अपना ‘पंजीकरण संख्या / रोल नंबर’, ‘पासवर्ड / जन्म तिथि (डीडी-एमएम-वाईवाई)’ और कैप्चा दर्ज करना होगा.

लॉगिन बटन पर क्लिक करें.

BSCB Assistant Admit Card 2021 डाउनलोड करें.