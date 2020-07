BSE Odisha 10th Result 2020: काफी लंबे इंतजार के बाद आज ओडिशा बोर्ड ने दसवीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो छात्र दसवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपना रिजल्ट BSE की दोनों वेबसाइट bseodisha.nic.in और orissaresults.nic.in पर देख सकते हैं. Also Read - MSBSHSE 10th Result 2020: महाराष्ट्र बोर्ड आज दोपहर 1 बजे जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, यहां से चेक करें अपना मार्क्स

स्कूल और मास शिक्षा मंत्री समीर दास ने कुछ दिन पहले इस बात की जानकारी दी थी कि रिजल्ट 29 जुलाई को सुबह 10 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में घोषित किए जाएंगे.

वेबसाइट के अलावा छात्र अपना रिजल्ट मैसेज के माध्यम से भी देख सकते हैं इसके लिए उन्हें <RollNo> to 5676750 करे भेजना होगा.

इस साल कुल 5.34 लाख छात्रों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं. कोरोना महामारी के कारण बोर्ड माध्यमिक परीक्षा प्रभावित नहीं हुई थी, लेकिन रिजल्ट घोषित होने में देरी हुई क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया लॉकडाउन होने की वजह से बीच में रोक दिया गया था.

Step 1: Go to official website at orissaresults.nic.in

Step 2: click on the result link ‘Annual HSC Result 2020’

Step 3: You will be Now new page

Step 4: Log-in through registration number

Step 5: New page open on the screen

Step 6: Download it, and take a print out for further reference

आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.nic.in या orissaresults.nic.in पर जाएं.

‘डाउनलोड रिजल्ट लिंक’ पर क्लिक करें.

रोल नंबर दर्ज करें.

रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देंगे.

इसे डाउनलोड करें और आगे के संदर्भ के लिए एक प्रिंट आउट लें.