Hindi Career Hindi

Bseb Bihar Board 10th Result Big Update Know When Where Students Can See Result

Bihar Board Result 2026: बिहार बोर्ड कब तक रिलीज करेगा 10वीं का रिजल्ट? क्या आया लेटेस्ट अपडेट

Bihar Board 10th Result 2026 Date: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द और 10वीं का रिजल्ट मार्च के अंत तक आने की उम्मीद है. फिलहाल, बिहार बोर्ड टॉपर्स छात्रों के पेपर्स वेरिफिकेशन कर रहा है. वहीं, स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर रोल कोड और रोल नंबर के जरिए देख सकेंगे.

किस दिन आएगी दसवीं की रिजल्ट? जानें यहां

Bihar Board 10th Result 2026 latest update: बिहार बोर्ड (BSEB) की 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे चुके करीब 28 लाख छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है. सोशल मीडिया पर जारी अटकलों के बीच बिहार बोर्ड ने साफ किया है कि इन एग्जाम के रिजल्ट जल्द ही जारी किए जाएंगे. हालांकि, आज यानी 20 मार्च को कोई रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, लेकिन इसे करने की तैयारी लगातार जारी है.

कब तक आने की संभावना है रिजल्ट?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी हो सकता है, जबकि 10वीं (मैट्रिक) का रिजल्ट मार्च के आखिरी हफ्ते में आने की उम्मीद है. बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर पटना स्थित मुख्य कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट का ऐलान करेंगे.

दुनिया में पहली बार मौसम रिपोर्ट का टेलीकास्ट कहां हुआ था? जानें किस देश में बना दुनिया का पहला मौसम विभाग 11

क्या है टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया?

रिजल्ट जारी करने से पहले बोर्ड टॉपर्स का वेरिफिकेशन कर रहा है. इसमें टॉप रैंक वाले छात्रों की कॉपियां दोबारा जांची जाती हैं, उनकी हैंडराइटिंग मैच की जाती है और एक्सपर्ट्स उनसे विषय से जुड़े कुछ सवाल भी पूछते हैं ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे.

कहां और कैसे चेक करें अपना स्कोर?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in या results.biharboardonline.com पर जाकर अपनी मार्कशीट देख सकेंगे. इस बार डिजीलॉकर (DigiLocker) पर भी छात्रों को डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा मिलने की उम्मीद है.

Rajasthan Board 10th Result Date: कब जारी होगा राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट? RBSE की तरफ से आया बड़ा अपडेट

Add India.com as a Preferred Source

ऑनलाइन मार्कशीट देखने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट पर जाकर Result 2026 लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल कोड और रोल नंबर डालकर कैप्चा कोड भरें. इस फॉर्म को जैसे ही आप सबमिट करेंगे, विंडो स्क्रीन पर आपकी मार्कशीट आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं.

इन चीजों को जरूर वेरिफाई करें

रिजल्ट आने के बाद अपनी मार्कशीट पर अपना नाम, स्कूल कोड, माता-पिता का नाम और रोल नंबर को ध्यान से चेक करें. साथ ही, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और पासिंग स्टेटस (पास/फेल/कंपार्टमेंट) को वेरिफाई करना न भूलें, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत न हो.

लाल, पीला और काला… अलग-अलग रंगों में क्यों आता है गैस सिलेंडर? जानें इसके पीछे का साइंस