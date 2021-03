BSEB Bihar Board 12th Result 2021 Declared: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) आज कक्षा 12 वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 2021 (BSEB Bihar Board 12th Result 2021) जारी कर दिया है. राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी (Vijay Kumar Chaudhary) ने BSEB Class 12th Exam 2021 का रिजल्ट (BSEB Bihar Board 12th Result 2021) जारी किया. इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार बोर्ड (Bihar Board) के अध्यक्ष आनन्द (Anand Kishore) किशोर भी मौजूद रहे. Also Read - BSEB Bihar Board 12th Result 2021 Declared Live Update : बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, इस Direct Link से चेक करें स्कोरकार्ड

इसके अलावा यह उम्मीद है कि कक्षा 10 वीं का रिजल्ट (BSEB Bihar Board 10th Result 2021) भी इस महीने के अंत में घोषित किए जाएंगे. रिजल्ट (BSEB Bihar Board 12th Result 2021) की प्रतीक्षा कर रहे छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in और biharboardonline.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड (BSEB Bihar Board 12th Result 2021 Score Card) चेक कर सकते हैं.

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट (Bihar Board Inter Result 2021) की परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी. इसमें 13.84 लाख लोगों ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा (BSEB 12th Exam 2021 ) में शामिल हुए थे. इससे पिछले साल की बात करें तो बोर्ड ने 24 मार्च को ही परीक्षा का रिजल्ट (BSEB Inter Result 2021) जारी किया था.

BSEB Bihar Board 12th Result 2021 इन वेबसाइटों के जरिए भी कर सकते हैं चेक

IndiaResults

biharboardonline.bihar.gov.in

onlinebseb.in

biharboard.ac.in

biharboard.online

biharboardonline.com

BSEB Bihar Board 12th Result 2021 ऐसे करें चेक

Bihar Board की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं.

‘रिजल्ट’ लिंक पर क्लिक करें.

BSEB Bihar Board 12th Result 2021 पर क्लिक करें.

स्ट्रीम का चयन करें.

लॉग इन करने के लिए अपनी क्रेडेंशियल, रोल नंबर आदि दर्ज करें.

‘सबमिट’ पर क्लिक करें.

रिजल्ट देखें और भविष्य के संदर्भों के लिए डाउनलोड करें.