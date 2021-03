Bihar Board Intermediate Result 2021 Toppers List: बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. कोरोना महामारी के बीच हुई इस परीक्षा में कई छात्र और छात्राओं ने टॉप किया है. Also Read - BSEB Bihar Board 12th Result 2021 Declared Live Update : बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, इस Direct Link से चेक करें स्कोरकार्ड

बिहार बोर्ड आज कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम दिन में करीब 3 बजकर 15 मिनट पर घोषित किए. बिहार बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, परिणाम आधिकारिक वेबसाइट- biharboardonline.bihar.gov.in, biharboardonline.com, onlinebseb.in पर दोपहर 3.15 बजे से छात्र अपने नतीजे चेक कर रहे हैं.

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी जिसमें 13.84 लाख छात्र शामिल हुए थे.

ये रही बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परिणाम 2021 टॉपर्स सूची (Bihar Board Intermediate Result 2021 Toppers List)

(to be announced soon)