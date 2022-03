BSEH Haryana Board Class 10 and 12 exams date out: बीएसईएच हरियाणा बोर्ड कक्षा 10 और 12 परीक्षा की तारीख जारी हो गई है. बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (बीएसईएच) राज्य बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा 2022 (Haryana state board Class 10 and Class 12 examination 2022 ) 30 मार्च से 29 अप्रैल, 2022 तक आयोजित करेगा. इसकी जानकारी बीएसईएच के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने गुरुवार दी.Also Read - हरियाणा: कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए भी होंगी बोर्ड परीक्षाएं, श‍िक्षा मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

बीएसईएच द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए छह लाख अड़सठ हजार छात्रों ने रजिस्‍ट्रेशन कराया है. कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए तीन लाख अड़सठ (3,68000) छात्रों ने रजिस्‍ट्रेशन कराया है, जबकि दो लाख, नब्बे हजार (2,90,000) छात्रों ने कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए रजिस्‍ट्रेशन कराया है. Also Read - BSEH HTET Answer Key 2021: PRT, TGT, PGT के लिये आंसर की जारी, डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें

1700 केंद्रों पर होगी परीक्षा

परीक्षा के लिए करीब 1700 परीक्षा केंद्रों को तैयार रखा जा रहा है. हरियाणा बोर्ड की परीक्षा इस साल ऑफलाइन आयोजित की जाएगी. बीएसईएच के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने पहले कहा था कि बोर्ड मार्च के अंतिम सप्ताह में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है. Also Read - Haryana D.El.Ed Admit Card 2021 Released: जारी हुआ हरियाणा D.El.Ed 2021 का एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link