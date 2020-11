BSF Constable Exam Result 2020 Declared: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर Constable Recruitment Written Exam 2020 का रिजल्ट जारी (BSF Constable Exam Result 2020) कर दिया है. उम्मीदवार जो BSF Recruitment Exam में उपस्थित हुए हैं, वे अपना रिजल्ट bsf.nic.in, bsf.gov.in या jmu.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं. Also Read - सुप्रीम कोर्ट ने PM मोदी के वाराणसी से निर्वाचन के खिलाफ दायर तेज बहादुर की याचिका पर सुनाया यह फैसला

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक विशेष भर्ती रैली के माध्यम से BSF और CISF में कांस्टेबल (GD) पुरुष, महिला के पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8 नवंबर, 2020 को आयोजित की गई थी. जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा को क्लियर कर चुके हैं, वे मेडिकल परीक्षा टेस्ट (MET) के लिए उपस्थित होने के लिए योग्य हैं. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://bsf.gov.in/Home के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

BSF Constable Exam Result 2020 ऐसे करें चेक

आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘What’s New’ section, click on the link that reads, “Latest” लिखा हो.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए BSF और CSIF में सीटी के पद के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट और मेडिकल परीक्षा देने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को कॉल करना” लिखा हो

BSF Constable Exam Result 2020 एक पीडीएफ प्रारूप में स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट लें.