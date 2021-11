BSF Group C Recruitment 2021: सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force) में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी सामने आई है. बीएसएफ में ग्रुप सी (BSF Group C Recruitment 2021) के पदों के लिए भर्ती आई है. इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. बता दें कि असिस्टेट सब इंस्पेक्टर और हेड कॉन्स्टेबल (BSF Group C Jobs) समेत कई पदों पर भर्तियां की जानी है. बता दें कि इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा.Also Read - बांग्लादेशी तस्करों ने BSF पर लोहे की रॉड और लाठियों से किया हमला, दो तस्कर मारे गए

बता दें कि आवेदन (BSF Group C Vacancy) की प्रक्रिया आज यानी 15 नवंबर 2021 से शुरू हो रही है. वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2021 है. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 72 पदों को भरे जाएंगे. फीस जमा करने की भी अंतिम तारीख 29 दिसंबर ही है. इच्छुक उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. Also Read - Punjab News: BSF के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास, जानें क्या बोले सीएम चन्नी

ऐसे करें आवेदन

– ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.

– यहां होमपेज पर Current Recruitment Openings के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– अब आपको BSF Group-C Engineer’s Recruitment के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– यहां Apply Here पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें व फिर लॉगइन कर एप्लिकेशन फॉर्म को भर लें. Also Read - IOCL Recruitment 2021: इंडियन ऑयल में ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्नीशियन के पद पर निकली बंपर भर्ती, 12 नवंबर है अंतिम तारीख

योग्यता

नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 72 अलग अलग पदों पर आवेदन (BSF Group C Me Naukari) की जाएंगी. अलग अलग पदों के लिए कई मानदंड व शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन करे वालों के लिए 1 सीट है और उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. वहीं असिस्टेंट सब इंसपेक्टर के पद के लिए भी 1 सीट है और इसके लिए आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए. वहीं कई अन्य पद जैसे कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल जनरेटर मैकेनिक, कॉन्स्टेबल लाइनमैन, कॉन्स्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल सेवर मैन पदों पर भी भर्तियां की जानी है.