BSSC Stenographer Result 2021 Declared: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने बुधवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर BSSC स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट का रिजल्ट (BSSC Stenographer Result 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (BSSC Stenographer Skill Test) के लिए उपस्थित हुए हैं, वे BSSC की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (BSSC Stenographer Result 2021) चेक कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.bssc.bih.nic.in/Advertisement/789_2021.pdf पर क्लिक करके अपना रिजल्ट (BSSC Stenographer Result 2021) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (BSSC Stenographer Result 2021) देख सकते हैं. बीएसएससी स्टेनोग्राफर काउंसलिंग प्रक्रिया (BSSC Stenographer Exam 2021) के लिए 183 उम्मीदवारों ने क्वालीफाई किया है.

BSSC Stenographer Result 2021 ऐसे करें चेक

BSSC की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bih.nic.in पर जाएं.

मुखपृष्ठ पर ‘नोटिस बोर्ड’ अनुभाग पर जाएँ और उस लिंक पर क्लिक करें जहां”Click here to view List of candidates Qualified/Disqualified in Stenographer(Skill Test)(Adv. No.20010116)” लिखा हो.

एक पीडीएफ फाइल खुलेगी.

नीचे स्क्रॉल करें और अपना रिजल्ट चेक करें.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट लें.