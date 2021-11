Bumper Jobs In UP: कुपोषण दूर करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है. इस विभाग में कुल 5 हजार से अधिक पद खाली है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इन 5 हजार पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाएगी और विभाग द्वारा 18 मंडलों में उपनिदेशकों की तैनाती की जाएगी. इन भर्तियों में कई भर्तियां सीधी भर्ति होंगी वहीं कुछ प्रोन्नति के माध्यम से पदों को भरा जाएगा.Also Read - IAF Group C Recruitment 2021: भारतीय वायुसेना में आई बंपर भर्ती, ग्रुप सी के इन पदों पर जल्दी करें आवेदन

कहां कितने पद

– मुख्य सेविकाओं के 3737 पद.

– कनिष्ठ सहायकों के 538 पद.

– सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 222 पद.

– सीडीपीओ के 434 पद.

बता दें कि इन पदों को भरने के लिए टाइमलाइन तलब की गई थी लेकिन विभाग ने नही दी. बता दें कि राज्य में अबी तक केवल 106 सीडीपीओ के पद सीधी भर्ती से भरे गए हैं. मुख्य सेविकाओं के 50 फीसदी पद प्रोन्नति और 50 फीसदी सीधी भर्ती से भरे जाते हैं