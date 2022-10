CA Exam 2022 Date: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में 12 नवंबर, 2022 को होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) परीक्षा को स्थगित कर दिया है. आईसीएआई ने पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स परीक्षा (CA Exam 2022 Postponed) इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट टेस्ट को भी स्थगित कर दिया है. सीए परीक्षा 2022 जो 12 नवंबर को शिमला में आयोजित होने वाली थी, अब 21 नवंबर, 2022 को आयोजित की जाएगी. पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स परीक्षा जो 1 और 3 नवंबर को निर्धारित की गई थी, 14 और 16 दिसंबर, 2022 को आयोजित की जाएगी.Also Read - CA Exams Latest Update: तय तारीख पर जुलाई में होगी CA परीक्षा या किया जाएगा स्थगित? यह है ताजा अपडेट...

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के आम चुनाव के कारण, 12 नवंबर, 2022 को शिमला परीक्षा केंद्र में होने वाली चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की अंतिम परीक्षा, (ग्रुप II), पेपर – 6 (Elective) को स्थगित कर दिया गया है. सीए फाइनल की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक उसी स्थान पर होगी. पहले जारी किया गया सीए परीक्षा प्रवेश पत्र नए परीक्षा तिथि के लिए भी मान्य होगा. दोबारा से कोई एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा. Also Read - ICAI CA Exam: आईसीएआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- सीए परीक्षा के आयोजन की व्यवहार्यता पर करेंगे विचार, जानें कब से होगा एग्जाम

Important Announcement – Postponement of CA Exam Scheduled to be held on 12th Nov 2022 at Shimla City (Himachal Pradesh) on account of General Election to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh. The same will now be held on 21st Nov 2022.

Detailshttps://t.co/yZjgQx8Hgg pic.twitter.com/wiwn1VxYIr

