CA May Exam 2021 Date Sheet Out: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने फाउंडेशन कोर्स के लिए CA May Exam 2021 Date Sheet जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (CA May Exam 2021) के लिए शामिल हो रहे हैं, वे ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर अपना डेटशीट (CA May Exam 2021 Date Sheet) देख सकते हैं. परीक्षा (CA May Exam 2021) 24, 26, 28 और 30 जून 2021 को आयोजित की जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://resource.cdn.icai.org/63253icaiexam-foundation-june2021.pdf पर क्लिक करके भी डेटशीट (CA May Exam 2021 Date Sheet) देख सकते हैं.

संस्थान (ICAI) द्वारा जारी आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार पेपर I और 2 के लिए परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक और पेपर 3 और 4 के लिए परीक्षा (CA May Exam 2021) दोपहर 2 से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी. पेपर 3 और 4 के पढ़ने का कोई अधिक समय नहीं दिया जाएगा जबकि अन्य सभी पत्रों में 15 मिनट का पढ़ने का समय दोपहर 1.45 से 2 बजे तक दिया जाएगा. उम्मीदवार फाउंडेशन परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें icaiexam.icai.org पर 20 अप्रैल से 4 मई, 2021 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

परीक्षा शुल्क का भुगतान VISA या MASTER या MAESTRO क्रेडिट / डेबिट कार्ड / Rupay कार्ड / नेट बैंकिंग / BHIM UPI का उपयोग करके किया जाएगा. इस बीच संस्थान (ICAI) ने इंटरमीडिएट और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए पहले ही डेट शीट (CA May Exam 2021 Date Sheet) जारी कर दी है. यह परीक्षा (CA May Exam 2021) 21 मई से शुरू होगी और 6 जून, 2021 को समाप्त होगी. परीक्षा अंतिम चरण के पेपर 6 को छोड़कर सभी दिनों के लिए सभी पेपरों के लिए दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी जबकि पेपर 6 की परीक्षा शाम 3 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जाएगी.