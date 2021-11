कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) की खंडपीड ने बुधवार को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) से सहायता प्राप्त और प्रायोजित स्कूलों में ग्रुप ‘डी’ की भर्तियों में कथित अनियमितता की जांच CBI से कराने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने WBBSE और राज्य स्कूल सेवा आयोग को अदालत बंद होने तक नियुक्ति सबंधी जानकारी सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष जमा कराने का निर्देश दिया.Also Read - SSC GD Constable Exam 2021: एसएससी जीडी कॉनस्टेबल परीक्षा का कितना होगा कट-ऑफ, यहां देखें डिटेल्स

West Bengal | A Division Bench of the Calcutta High Court imposed an interim stay on a Single Bench order of CBI probe into the ‘irregular’ appointments of Group-D staff in SSC

Final hearing of School Service Commission (SSC) to be heard from Monday onwards pic.twitter.com/3GTX4jV1cV

— ANI (@ANI) November 24, 2021