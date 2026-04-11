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Can Candidates Request Extensions For Government Exam Dates Supreme Court Delhi Police Plea Cancelled High Court Decision

क्या सरकारी एग्जाम की तय डेट बढ़ाने की मांग कर सकते हैं एस्पिरेंट? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

क्या कोई एस्पिरेंट तबीयत खराब होने या किसी वजह से पब्लिक सर्विस एग्जाम की डेट बढ़ाने की मांग कर सकते हैं? या प्रतिभागी किसी वजह से ऑथोरिटी या रिस्पांसिबल ऑफिसर से अपने लिए किसी दूसरे डेट पर एग्जाम लेने की गुजारिश कर सकते हैं. यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जब दिल्ली पुलिस, एक एस्पिरेंट की नियुक्ति करने के CAT और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी...

पब्लिक सर्विस एग्जाम में अलग से रियायत नहीं!

Supreme Court ruling on rescheduling public exam date: क्या कोई एस्पिरेंट तबीयत खराब होने या किसी वजह से पब्लिक सर्विस एग्जाम की डेट बढ़ाने की मांग कर सकते हैं? या प्रतिभागी किसी वजह से ऑथोरिटी या रिस्पांसिबल ऑफिसर से अपने लिए किसी दूसरे डेट पर एग्जाम लेने की गुजारिश कर सकते हैं. यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जब दिल्ली पुलिस, एक एस्पिरेंट की नियुक्ति करने के CAT और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी…

एस्पिरेंट ने एग्जाम की तय डेट बढ़ाने की मांग

यह मामला साल 2023 की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा है, जहां उत्तम कुमार नाम के एक एस्पिरेंट बीमार होने के चलते एग्जाम की तय तारीख 14 जनवरी, 2024 के दिन फिजिकल टेस्ट में शामिल नहीं हुए. एस्पिरेंट ने बुखार और जुकाम का हवाला देते हुए परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने या दोबारा मौका देने के लिए आवेदन किया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका क्यों स्वीकार की?

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) और हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने एस्पिरेंट को दूसरा मौका देने की बात कही गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि भर्ती के नियम एडवरटाइजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखे थे और उन्हें किसी भी हालात में बदला नहीं जा सकता था.

पब्लिक सर्विस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने साफ लफ्जों में कहा कि पब्लिक सर्विस के मामलों में दया, दान या करुणा को दूर रखा जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि एस्पिरेंट्स के बीच एक समान अवसर (Level Playing Field) सुनिश्चित करने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन होना जरुरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम डेट बढ़ाने को लेकर क्या कहा?

अदालत ने कहा कि नियमों में लचीलापन लाने से उन लाखों अन्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने उन्हीं कठिन परिस्थितियों में परीक्षा दी. कोर्ट के अनुसार, एडवरटाइजमेंट में साफ लिखा था कि शेड्यूल अंतिम है, और व्यक्तिगत कठिनाइयां पूरी चयन प्रक्रिया की एकरूपता को प्रभावित नहीं कर सकतीं.

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CAT ने क्या फैसला सुनाया था?

जुलाई 2025 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने मानवीय आधार पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह अभ्यर्थी को अगले बैच के साथ फिजिकल टेस्ट (PE & MT) देने की अनुमति दे. ट्रिब्यूनल का तर्क था कि बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिस पर विचार किया जाना चाहिए ताकि किसी का करियर खराब न हो.

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों बरकरार रखा फैसला?

हाई कोर्ट ने CAT के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसर जीवन बदलने वाले होते हैं. कोर्ट ने इसे समतामूलक आधार (Equitable Grounds) पर सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नियमों के उल्लंघन के रूप में देखते हुए खारिज कर दिया.

नियमों का जिम्मेदारी से पालन करना

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उम्मीदवार ने टेस्ट के दिन केंद्र पर रिपोर्ट तक नहीं की थी. कोर्ट ने इसे इच्छाशक्ति और पहल की कमी माना. बेंच ने कहा कि पुलिस फोर्स जैसे अनुशासित विभाग में शामिल होने की इच्छा रखने वालों के लिए प्रतिबद्धता और नियमों का पालन सबसे बुनियादी शर्त है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार करते हुए छात्र को मिली रियारत रद्द कर दिया. जाते-जाते बता दें कि पब्लिक सर्विस एग्जाम के एडवरटाइमेंट लिखे नियमों का पालन करते हुए रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया की जाती है. इन नियमों में थोड़ी सी भी अनदेखी पूरे एग्जाम को कैंसिल करने का आधार बन सकता है. सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने एडवरटाइमेंट की अनदेखी के चलते कई पब्लिक सर्विस एग्जाम को कैंसिल किया है.