फुल टाइम जॉब के साथ क्या कर सकते हैं फ्रीलासिंग? जान लीजिए नियम नहीं तो पड़ सकता है पछताना

Freelancing with full time job: भारत में फ्रीलांसिंग अवैध नहीं है, लेकिन इसके लिए आप कंपनी को दिए समय और उसके इक्विपमेंट का यूज नहीं कर सकते. इसके अलावे आपको अपनी कंपनी के साथ एक स्तर की ट्रांसपेरेंसी भी बनाए रखनी होगी. आइये जानते हैं पूरा नियम..

फुल टाइम जॉब के साथ क्या कर सकते हैं फ्रीलांसिंग? जानें नियम

 Freelancing tips for full time employees: कोविड-19 महामारी के बाद काम करने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है. आज के समय में कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट जैसे हुनर लोगों के लिए एक्सट्रा कमाई का जरिया बन गए हैं. कई लोग अपनी नियमित 9-से-5 की नौकरी के साथ-साथ फ्रीलांसिंग (Side Hustle) भी कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ही समय में दो जगहों पर काम करना आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है? आइए जानते हैं इससे जुड़े नियम..

क्या जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करना सही?

दरअसल, भारत में ऐसा कोई सार्वभौमिक कानून नहीं है जो एक व्यक्ति को एक से अधिक काम करने से रोकता हो. हालांकि, यह पूरी तरह से आपकी कंपनी के साथ हुए जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करता है. अधिकांश प्राइवेट कंपनियां अपने अनुबंध में एक्सक्लूसिविटी क्लॉज (Exclusivity Clause) रखती हैं, जिसका अर्थ है कि आप उनके साथ काम करते हुए कहीं और काम नहीं कर सकते. बता दें कि हाल में ही मूनलाइटिंग’ शब्द काफी चर्चा में रहा है, जहां आईटी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों ने एक साथ दो जगह काम करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है.

जॉब कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना सबसे जरूरी

किसी भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से पहले अपने अपॉइंटमेंट लेटर या कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ें. इसमें अक्सर दो मुख्य शर्तें होती हैं. पहला नॉन कम्पीट क्लॉज (Non-Compete Clause) यानि आप अपनी कंपनी के प्रतिस्पर्धी (Competitor) के लिए काम नहीं कर सकते. उदाहरण के लिए, यदि आप एक विज्ञापन एजेंसी में काम करते हैं, तो दूसरी एड एजेंसी के लिए फ्रीलांसिंग करना नीति उल्लंघन माना जाएगा. दूसरी शर्त, गोपनीयता (Confidentiality), अपनी मुख्य कंपनी की क्लाइंट लिस्ट, डेटा या किसी भी गुप्त जानकारी का उपयोग फ्रीलांस प्रोजेक्ट में करना आपको कानूनी मुश्किल में डाल सकता है.

फ्रीलांसिंग करते समय इन 4 बातों का रखें ध्यान

यदि आप सुरक्षित तरीके से अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन करें,

  • ऑफिस टाइम और इक्विपमेंट: ऑफिस के लैपटॉप, इंटरनेट या ऑफिस के समय का उपयोग फ्रीलांस काम के लिए कभी न करें. यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाता है.
  • अनुमति लेना (Approval): सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि आप अपनी कंपनी के HR विभाग से इस बारे में बात करें. कुछ कंपनियां लिखित अनुमति मिलने पर साइड प्रोजेक्ट्स की अनुमति देती हैं, बशर्ते वह कंपनी के इंटरेस्ट्स के खिलाफ न हो.
  • टैक्स और नियम: फ्रीलांसिंग से होने वाली आय पर आपको टैक्स देना होता है. यदि आपकी कुल आय एक सीमा से अधिक है, तो आपको इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में दिखाना चाहिए.
  • समय प्रबंधन (Time Management): यह सुनिश्चित करें कि फ्रीलांसिंग के कारण आपकी मुख्य नौकरी के प्रदर्शन (Performance) पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े.

कब पड़ सकता है पछताना?

अगर आप बिना बताए फ्रीलांसिंग करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो कंपनी आपको बिना नोटिस के नौकरी से निकाल सकती है. वहीं, यदि आपने कंपनी का डेटा लीक किया है, तो आप पर कानूनी मुकदमा भी चलाया जा सकता है. इसके अलावे टर्मिनेशन लेटर मिलने पर दूसरी नौकरी ढूंढना काफी कठिन हो सकता है.

जाते-जाते आपको बता दें कि भले ही नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग करना आय बढ़ाने का एक शानदार तरीका है, लेकिन यह ‘सावधानी’ के साथ किया जाना चाहिए और हमेशा अपनी कंपनी के साथ ट्रांसपैरेंसी बनाए रखें.

