Canara Bank SO Admit Card 2021 Released: केनरा बैंक (Canara Bank) ने एसओ एडमिट कार्ड 2021 (Canara Bank SO Admit Card 2021) जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती (Canara Bank SO Recruitment Exam 2021) के लिए आवेदन किया है, वे Canara Bank की आधिकारिक वेबसाइट canarabank.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (Canara Bank SO Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/cbsovdpnov20/cloea_feb21/login.php?appid=cea पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (Canara Bank SO Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. ऑनलाइन परीक्षा (Canara Bank SO Recruitment Exam 2021) 14 फरवरी, 2021 को आयोजित की जाएगी. ऑफिसर स्केल I के लिए टेस्ट सुबह की शिफ्ट के लिए जबकि ऑफिसर स्केल II और III के लिए दोपहर की शिफ्ट के लिए निर्धारित हैं. कुल 220 रिक्त पदों को इस भर्ती परीक्षा के जरिए भरे जाएंगे.

Canara Bank SO Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

Canara Bank की आधिकारिक वेबसाइट canarabank.com पर जाएं.

करियर पर जाएं और फिर रिक्रूटमेंट फोल्डर पर क्लिक करें.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Recruitment Project – 2/2020 – Specialist Officers & Special Recruitment Drive under ST Category to open the window लिखा हो.

एक नई विंडो खुलेगी.

अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड / जन्म तिथि दर्ज करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.

परीक्षा से संबंधित निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन दिए गए निर्देशों को ध्यान से देखें. किसी भी परिस्थिति में एडमिट कार्ड (Canara Bank SO Admit Card 2021) के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय के बारे में विवरण एडमिट कार्ड (Canara Bank SO Admit Card 2021) पर उपलब्ध होगा.