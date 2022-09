Career After Science: अगर आपने 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली है और 12वीं में आपका स्ट्रीम बायोलॉजी था तो मेडिकल क्षेत्र के अलावा भी आप कई क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं. मेडिकल के अलावा ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आप पढ़ाई (Career After Science) कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं. इस लेख में हम आपको उन कोर्सेस के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बेहतर करियर विकल्प है.Also Read - Best Career Option: Foreign language कोर्स कर कमा सकते हैं लाखों, भारत में है काफी डिमांड, जानिए सबकुछ

हॉर्टिकल्चर (Career In Horticulture)

जिन उम्मीदवारों ने 12वीं की पढ़ाई बॉयोलॉजी स्ट्रीम से की है उनके लिए हॉर्टिकल्चर एक अच्छा करियर ऑप्शन है. इस क्षेत्र में डिप्लोमा से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेस उपलब्ध हैं. इस क्षेत्र में रिसर्च के साथ-साथ ग्रीन हाउस मैनेजर तक पर कार्य करने का लोगों मौका मिल सकता है.

बॉटनी (Career In Botany)

अगर आपने 12वीं की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से की है तो ऑप बॉटनी के क्षेत्र में अपने करियर को सुनहरा और उज्जवल बना सकते हैं. देशभर में बॉटनी के लिए कई कॉलेज हैं जो कई कोर्सेस करवाते हैं. इसके जरिए नर्सरी मैनेजर समेत कई अन्य पदों पर आप कार्य कर सकते हैं.

जूलॉजी (Career In Zoology)

जूलॉजी साइंस स्ट्रीम वाले छात्र अगर जीवन में एडवेंचर और रोमांच चाहते हैं तो यह कोर्स उनके लिए हैं. साइंस स्ट्रीम के छात्र वाइल्ड लाइफ एजुकेटर, प्रोफेसर इत्यादि बनकर अपने करियर को सुनहरा बना सकते हैं.

रेडियोग्राफी (Career In Radiography)

अगर आपन साइंस क्षेत्र से पढ़ाई की है तो आप रेडियोग्राफी में कोर्स कर अपने करियर को सुनहरा बना सकते हैं. इस कोर्स को करने के बाद आप रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी असिस्टेंट के रूपमें कार्य कर सकते हैं. साथ ही सरकारी व निजी दोनों ही क्षेत्र में आप रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं.

माइक्रोबायोलॉजी (Career In Microbiology)

अगरे आपने 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आप भविष्य में माइक्रोबॉयोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं. देशभर में इससे संबंधित कई कॉलेजों द्वारा इस कोर्स का संचालन किया जाता है. माइक्रोबॉयोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद छात्र लैब टेक्नीशियन, क्वालिटी कंट्रोल, स्वास्थ्य सेक्टर इत्यादि में अपना करियर बना सकते हैं.