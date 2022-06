Career Option After 12th Boards Exam: हर साल देश में लाखों बच्चे कक्षा 10वीं और 12वीं (10th Boards Exam) की बोर्ड परीक्षा (12th Board Exam) पास करते हैं. लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि छात्र 12वीं के बाद किस टाइप की पढ़ाई करें या क्या कोर्स करें जिससे उन्हें अच्छे पैकेज मिले और काम भी बढ़िया हों. 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद छात्र अखबारों और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर कई बार गलत कोर्सेस (Top 5 Educational Courses) में दाखिला ले लेते हैं और फिर उन्हें पछतावा होता है. अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम (Arts Stream) के हैं और 12वीं के बाद आर्ट्स फील्ड में ही अच्छा करियर विकल्प (Best Career options) चुनना चाहते हैं तो यह खबर आपके ही लिए है. यही नहीं साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र भी इन कोर्सेस में दाखिला लेकर अपना करियर (Best Courses After 12th) अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं.Also Read - आर्थिक तंगी से जूझ रहे दिल्ली के ये 12 कॉलेज, 2 महीने से शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, जानें कारण

इन 5 कोर्सेस में ले सकते हैं दाखिला

1- इवेंट मैनेजमेंट (Event Management)

अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो पार्टियों से संबंधित हो या फिर आपको पार्टी में आना जाना और जश्न में शामिल रहना अच्छा लगता है तो आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं. देश में इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों तेजी से बढ़ रही हैं और लगभग सभी जगहों पर जश्न, शादी या किसी खास अवसर पर इवेंट मैनेजमेंट के लोगों को मोटी रकम देकर उनसे काम लिया जाता है. इस फील्ड में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है बशर्ते आपके अच्छे प्लान और तेज दिमाग होना चाहिए. आपके पास इमेजिनेटिव स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, टीम स्प्रीट, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए. इस कोर्स में डिप्लोमा और डिग्री दोनों के ही विकल्प हैं.

2- मैनेजमेंट

ऐसी आम धारणा है कि कॉमर्स के छात्र ही मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं जबकि किसी भी स्ट्रीम का छात्र मैनेजमेंट कोर्स में अपना करियर बना सकता है. बीबीए या एमबीए की पढ़ाई कर छात्र अच्छी संस्थानों में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट के लिए हर कंपनी में वैकेंसी रहती ही रहती है और जिस तरह के कंपनियों का विस्तार हो रहा है उस तरह से मैनेजमेंट के लिए लोगों की और आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी. बता दें कि बीबीए में ग्रैजुएशन करने के बाद छात्र एमबीए की पढ़ाई भी कर सकते हैं.

3- ऑडियो-विजुअल मीडिया कोर्सेज

दरअसल यहां हम बात कर रहे हैं जर्नलिज्म, फिल्म इंडस्ट्री, फोटोग्राफी व ब्रांड प्रमोशन की. अगर आपका नजरिया बाकियों से अलग है और आप कुछ अलग करने की चाहत रखते हैं तो ये कोर्सेस आपके लिए सही विकल्प है. आर्ट्स के क्षेत्र में ये फील्ड काफी तेजी से उभर रहे हैं. ऐसे में अगर आप इन कोर्सेस में दाखिला लेते हैं तो आप अच्छी सैलरी कमा पाने में सक्षम रहेंगे वहीं आप चाहें तो खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं.

4- पर्यटन

हमारे देश की एक बड़ी आबादी पर्यटन पर टिकी हुई है. देश में सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम किया जा रहा है. ऐसे में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी पैसे खर्च कर रही है. ऐसे में टूरिज्म क्षेत्र को बेहतर लोगों की जरूरत है, जो इस फील्ड की चुनौतियों को समझता हो और टूरिस्ट गाइड से लेकर मैनेजमेंट तक का काम कर सके.

5- सोशल वर्क की पढ़ाई

देश में एनजीओ संस्थानों का तेजी से विकास हो रहा है. विदेशी एनजीओ भी भारत में एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं. अगर आप समाजसेवा करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए यह अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है. इस क्षेत्र में कई संगठन किसी एक क्षेत्र में काम करते हैं. बस आपको तय करना होगा आप किस दिशा में काम करना चाहते हैं. इशके लिए आप बैचलर और मास्टर इन सोशल वर्क की पढ़ाई कर सकते हैं.