Income Tax Officer कैसे बनें? सैलरी, योग्यता सहित जानें सबकुछ

अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं और इससे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको यहां पूरी डिटेल्स में जानकारी मिलेगी.

How To Be Income Tax Officer: सरकारी नौकरी करना ज्यादातर लोगों का सपना होता है. कुछ लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ लोग रेलवे में जाना चाहते हैं. सरकारी नौकरी के कई फायदे भी होते हैं, पैसे के साथ-साथ कई तरह की सुविधाएं मिलती है. भारत सरकार कई पदों को भरने के लिए भर्तियां जारी करती है. इन सब में से एक है इनकम टैक्स ऑफिसर (Income Tax Officer Kaise Bane) आपने अक्सर फिल्मों या खबर में सुना ही होगा रेड मारने की खबर. हालांकि इनकम टैक्स ऑफिसर रेड के अलावा भी कई सारे काम करता है. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत CBDT द्वारा नियुक्त किया गया एक अधिकारी होता है. इनकम टैक्स ऑफिसर का काम टैक्स की वसूली निर्धारित करना होता है. अगर आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं और इससे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको यहां पूरी डिटेल्स में जानकारी देने जा रहे हैं.

इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनें (How To Be Income Tax Officer)

अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो दो तरीके से नौकरी पा सकते हैं. इसके लिए पहले आपको एसएससी सीजीएल (SSC CGL 2023) की परीक्षा देनी होगी. ये परीक्षा हर साल होती है, इसके लिए एसएससी सीजीएल ऑनलाइन आवेदन होते हैं. ये भर्ती एसएससी द्वारा निकाली जाती है. ये परीक्षा 3 तीन चरण में आयोजित किया जाता है. टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3. ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होती है. कैंडिडेट टियर 2 के लिए वर्णनात्मक परीक्षा होती है. टीयर 3 परीक्षा में कौशल की जांच होती है. एसएससी सीजीएल हर टीयर की परीक्षा के लिए सिलेबस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा.

UPSC IRS के ज़रिये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने

इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए दूसरा रास्ता है यूपीएससी सिविल परीक्षा. यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम के जरिए भी आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं. यूपीएससी परीक्षा के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े ऑफिसर के तौर पर नौकरी पा सकते हैं. इसकी उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 32 वर्ष का होना ज़रूरी है. वहीं आरक्षित वर्ग (SC, ST) के लिए 5 साल और ओबीसी कैटगरी के लिए 3 साल की छूट दी गई है. वहीं पीडब्लूडी को 10 साल की छूट दी जाती है.

कितनी होती है इनकम टैक्स ऑफिसर सैलरी

इनकम टैक्स ऑफिसर को वेतन अलग-अलग का कार्य के लिए दिए जाते हैं. अगर आप किसी राज्य में काम कर रहे हैं, अनुभव आप कितने सालों से कर रहे हैं तो वर्क प्रोफाइल आदि. इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स ऑफिसर की सैलरी एवरेज 40 हजार से 60 हजार होती है. सलाना सैलरी की बात करें तो 4,80,000 से 7,20,000 रु तक हो सकती है.

इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी

इनकम टैक्स ऑफिसर बननें के लिए कैंडिडेट का भारतीय नागरिक होना चाहिए.

कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है.

अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन भी UPSC और SSC CGL के लिए मान्य है.

ग्रेजुएशन पूरा हो जाने के बाद कैंडिडेट्स को SSC CGL या यूपीएससी एग्जाम (UPSC Exam) पास करना जरूरी है.

इसी पर पद का निर्धारण कैंडिडेट की रैंक पर निर्भर करेगा.