By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
CBSE Board Results 2026 Update: कब आएगा CBSE 10वीं बोर्ड का रिजल्ट? जानिये क्या है लेटेस्ट अपडेट
CBSE 10 Board Results 2026 Latest Update: सीबीएसई ने हालांकि, अब तक 10वीं के रिजल्ट की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. बोर्ड ने 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक CBSE सेकेंडरी परीक्षाएं आयोजित की थीं.
CBSE 10 Board Results 2026 Latest Update: सीबीएसई 10वीं परीक्षा के रिजल्ट का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) अप्रैल के मध्य तक 10वीं के रिजल्ट की घोषणा कर देगा. हालांकि, CBSE ने अभी तक 10वीं के रिजल्ट की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. बोर्ड ने 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक CBSE सेकेंडरी परीक्षाएं आयोजित की थीं.
जारी होने पर कहां दिखेगा रिजल्ट?
रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र अपनी कक्षा 10 की मार्कशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों, जैसे results.nic.in, cbseresults.nic.in, और cbse.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे. स्कूलों को CBSE के रिजल्ट उनकी पहले से बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड ईमेल ID पर अपने आप मिल जाएंगे.
लॉगिन क्रेडेंशियल रखें तैयार
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने CBSE कक्षा 10 के रिजल्ट 2026 जारी होने पर उन्हें देखने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार रखें. रिजल्ट देखने के लिए आपको रोल नंबर, जन्म तिथि, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड ID की जरूरत होगी.
रोल नंबर
जन्म तिथि
स्कूल नंबर
एडमिट कार्ड ID
प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उम्मीदवारों को अपने CBSE कक्षा 10 के एडमिट कार्ड की एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए.
CBSE हुआ डिजिटल और मोबाइल फ्रेंडली
बोर्ड कक्षा 10 के डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज जैसे मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पास सर्टिफिकेट अपने खुद के शैक्षणिक रिपॉजिटरी ‘परिणाम मंजूषा’ के माध्यम से उपलब्ध कराएगा, जो DigiLocker एप्लिकेशन के साथ इंटीग्रेटेड है. DigiLocker खाते के क्रेडेंशियल छात्रों को उनके उस मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजे जाएंगे जो CBSE के साथ रजिस्टर्ड है. CBSE कक्षा 10 का रिजल्ट 2026 छात्रों के लिए Android मोबाइल ऐप ‘DigiResults‘ के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा. छात्र UMANG प्लेटफ़ॉर्म पर भी अपने CBSE रिजल्ट 2026 देख सकते हैं.
कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
CBSE कक्षा 12वीं के रिजल्ट 2026 का अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. फिलहाल, CBSE कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं. CBSE कक्षा 12वीं के रिजल्ट की तारीख और समय की घोषणा अभी तक नहीं की गई है. CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर उपलब्ध होगा.
UP बोर्ड की 10वीं परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा?
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही UP Board 10वीं के रिजल्ट 2026 घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. छात्र UPMSP UP Board कक्षा 10वीं का रिजल्ट 2026 upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर देख सकते हैं. फिलहाल, UP Board की कॉपियों की जांच चल रही है और यह 4 अप्रैल तक जारी रहेगी. इसके बाद रिजल्ट की घोषणा कभी भी की जा सकती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें