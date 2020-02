नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) दिल्ली में बोर्ड परीक्षाएं आज यानी मंगलवार (25 फरवरी) को तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करेगा. बोर्ड ने सोमवार को घोषणा की थी कि परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसे निर्धारित प्लान के अनुसार आयोजित किया जाएगा.

CAA और Anti-CAA प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद पूर्वोत्तर दिल्ली में हिंसा भड़कने के बाद CBSE की राजधानी में बोर्ड परीक्षा रद्द करने के बारे में रिपोर्ट आ रही थी. बोर्ड ने बाद में ट्वीट करके बताया कि अनुसूची में कोई देरी और बदलाव नहीं हुआ है.

# examtime: exams tomorrow only in western Delhi at 18 centres. No change in CBSE exams scheduled for tomorrow as there are no centres in rest of Delhi.

— CBSE HQ (@cbseindia29) February 24, 2020