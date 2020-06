CBSE Board Pending Exam SC Decision: पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर छात्रों के बीच संशय बना हुआ था कि सीबीएसई दसवीं और बारहवीं की बचीं हुई परीक्षाओं को आयोजित कराएगा कि नहीं. कोरोना वायरस के खतरे के चलते अभिभावक परीक्षाओं को आयोजित कराने के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की बचे हुए पेपर्स की परीक्षा रद्द कर दी गई है. Also Read - CICSE 10th, 12th Exam 2020: महाराष्ट्र सरकार ICSE की लंबित परीक्षाएं आयोजित करने की नहीं दे सकती अनुमति, जानें पूरा मामला

इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक से 15 जुलाई के बीच प्रस्तावित परीक्षा रद्द कर दी गई है. उन्होंने कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने परीक्षा आयोजित कराने में असमर्थता जताई थी. उन्होंने कहा कि फिलहाल एक से 15 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षा रद्द की जा रही है. उन्होंने कहा कि जब स्थिति बेहतर होगी तब सीबीएसई परीक्षा करवाएगा. Also Read - CBSE CTET Exam 2020 Latest Information: 5 जुलाई को होने वाली सीटीईटी की परीक्षा पर मंडराया खतरा, टल सकता है एग्जाम, जानें क्या है बड़ी वजह

12वी के छात्रों के लिए विकल्प दिया जाएगा कि या तो वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अंक लेने के लिए राजी हो या फिर माहौल उपयुक्त होने पर होने वाली परीक्षा में शामिल हो. दिल्ली. महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने परीक्षाओं के आयोजन में पूरी तरह से असमर्थता जताई. ICSE ने भी दसवी और बारहवीं की परीक्षाएं रद्द कीं. Also Read - क्या जुलाई 2020 में होने वाली NEET की परीक्षा हुई स्थगित? जानें NTA ने इस मामले मे क्या कहा

Solicitor General (SG) Tushar Mehta says, as soon as conditions will be conducive, we could conduct the CBSE class 12 examinations for students who opt for it. https://t.co/N254IhgKWr

— ANI (@ANI) June 25, 2020