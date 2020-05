CBSE 10th 12th Board Exam 2020: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 10 वीं और 12 वीं की शेष बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट किसी कारणवश आज शाम 5 बजे जारी नहीं किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, “सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट को अंतिम रूप देने से पहले कुछ अतिरिक्त तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रख रहा है, इस वजह से आज 5 बजे होने वाली कक्षा 10 वीं और 12 वीं परीक्षा की डेटशीट की घोषणा अब सोमवार तक होगी.” Also Read - NTA Extended Date: NTA ने इन विभिन्न परीक्षाओं की बढ़ाई डेट, जानिए कब तक और कैसे करें अप्लाई

#CBSE is taking into consideration some additional technical aspects before finalizing the datesheets of the board exams of classses 10th and 12th, due to which, the datesheets will now be released by Monday i.e. 18-05-2020. Inconvenience caused is sincerely regretted.

— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 16, 2020