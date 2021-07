CBSE 10th 12th Board Exam 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बड़ा बदलाव किया है. CBSE ने सोमवार को 2021-22 सत्र की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए विशेष मूल्यांकन योजना घोषित की. इसके तहत 2021 बैच के लिए बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी. 2022 में होने वाली CBSE की 10वीं और 12वीं के शैक्षणिक सत्र को 50 -50 प्रतिशत पाठ्यक्रम के दो भागों में बांटा गया है. साथ ही इस साल की तरह 2021-22 के सिलेबस में भी कटौती की जाएगी. Also Read - CBSE Class 12th Result Update: 12वीं कक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्रों के मन में उठ रहे सभी सवालों का शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब...जानें ताजा अपडेट...

जानकारी के अनुसार, पहले सत्र की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में और दूसरे टर्म के एग्जाम मार्च और अप्रैल में होंगे. इतना ही नहीं 10वीं परीक्षा के रिजल्ट के लिए 9वीं के मार्क्स और 12वीं रिजल्ट के लिए 11वीं के मार्क्स का भी अहम योगदान होगा. Also Read - CBSE Board 12th Result 2021: CBSE ने 12वीं रिजल्ट को लेकर जारी किया ये नोटिस, जानें इससे संबंधित लेटेस्ट जानकारी

Academic session 2021-22 of class 10th & 12th to be divided into 2 terms with approx 50% syllabus in each term. Syllabus for Board examination 2021-22 will be rationalized similar to that of last academic session to be notified in July 2021: Central Board of Secondary Education pic.twitter.com/8vyfPUhWX7 Also Read - CTET 2021 Exam Registration: CBSE जल्द शुरू कर सकता है CTET 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया, जानें परीक्षा पैटर्न से लेकर तमाम डिटेल

— ANI (@ANI) July 5, 2021